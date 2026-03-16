Leandro Padilla revela su sueño con Messi y cómo se dio cuenta de su convocatoria con Honduras: "Me hicieron un pasillo"

La toma de decisiones es como una ruleta rusa porque la mayoría de veces el resultado puede salir mal y muy pocas bien, pero el chico Leandro Padilla siguió lo que le decía su corazón y los consejos de sus padres, ahora puede presumir que es uno de los elegidos de la primera convocatoria de José Francisco Molina. El futbolista de la filial del Inter Miami interrumpió su concentración con su club para atender la llamada de Diario Diez y contarnos detalles con respecto a su llamado. “El profe mío me dio la noticia al frente de todo el mundo. Todos me felicitaron, me hicieron hasta un pasillo”, confesó. Padilla no explicó que ha cambiado algunos factores en su vida y que gracias a ello las cosas en el último año le han salido muy bien. Con 16 años tiene la bendición de poder integrar una selección absoluta y después de eso reafirma que haber puesto a Honduras por encima de Nicaragua y Estados Unidos fue lo mejor.

Leandro también nos contó un poco de su itinerario, los jugadores que miraba en la televisión y con los que ahora compartirá vestuario y por último no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a los aficionados.

LA ENTREVISTA

¿Qué sientes al recibir el llamado a la Selección Nacional absoluta de Honduras?



Primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Segundo, a mis padres porque siempre me están apoyando y quiero darle gracias a la Federación por contar con mi persona. Me siento muy agradecido y muy alegre para representar a Honduras otra vez. ¿Ya hablaste con el entrenador José Francisco Molina o con la Federación?



Todavía no he hablado con él. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Con los de la Federación, sí, allá cuando estábamos en el torneo de Concacaf hablé con ellos.

¿Qué hacías cuando te diste cuenta que estabas convocado a la Selección Mayor? Le conté a mi mamá primero. Estaba muy feliz con esta noticia. Muy agradecido. Todos mis compañeros me felicitaron. El profe mío me dio la noticia al frente de todo el mundo. Todos me felicitaron, me hicieron hasta un pasillo. Te van a cortar el pelo otra vez si debutas



No me lo cortaron en la Sub-17. Todavía tengo mis colochos, pero si me toca en esta ocasión lo voy a hacer. Se te está dando esta oportunidad con apenas 16 años, ¿lo ves como un privilegio?



Una emoción muy grande, no sé que hacer, estoy muy feliz con la noticia. Me dijeron de la convocatoria en el Inter Miami, pero no sabía si era oficial todavía. Y hasta hoy que miré la lista me puse muy feliz. Mis padres se pusieron muy felices. ¿Qué crees que has hecho diferente para que todas las cosas te estén saliendo bien?



Acercarme más a Dios y trabajar más que nunca.