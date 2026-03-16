Leandro Padilla revela su sueño con Messi y cómo se dio cuenta de su convocatoria con Honduras: "Me hicieron un pasillo"

<b>¿Qué sientes al recibir el llamado a la Selección Nacional absoluta de Honduras?</b><br /><br />Primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Segundo, a mis padres porque siempre me están apoyando y quiero darle gracias a la Federación por contar con mi persona. Me siento muy agradecido y muy alegre para representar a Honduras otra vez.<b>¿Ya hablaste con el entrenador José Francisco Molina o con la Federación?</b><br /><br />Todavía no he hablado con él. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Con los de la Federación, sí, allá cuando estábamos en el torneo de Concacaf hablé con ellos.