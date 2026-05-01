Sede y sorteo: Honduras conoce el camino rumbo al Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026 ¿Cuántos boletos en disputa?

“Con la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en juego, esperamos una competencia de alto nivel”, dijo el Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani.

Concacaf anunció este viernes 1 de mayo que México será sede de la edición 2026 del Campeonato Sub-20 Concacaf , que se llevará a cabo del 24 de julio al 9 de agosto.

Las 12 selecciones que participarán en el Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 incluyen a las seis mejores clasificadas en el Ranking Sub-20 Concacaf a octubre de 2025, Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, las cuales fueron preclasificadas directamente al Campeonato.

A ellas se unirán Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, que aseguraron su lugar a través de las Clasificatorios Sub-20 Concacaf 2026, disputadas del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026.

El torneo, parte del calendario renovado de competencias de selecciones juveniles de Concacaf, también servirá como competencia clasificatoria para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y el torneo Olímpico de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

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Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales del campeonato Sub-20 Concacaf 2026 clasificarán a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Mientras que el campeón del torneo también obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028. En caso de que Estados Unidos, ya clasificado como país anfitrión de los Juegos Olímpicos, gane la competencia regional, el cupo olímpico será otorgado al subcampeón.

El sorteo oficial del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 se llevará a cabo el jueves, 7 de mayo de 2026, en la sede de Concacaf en Miami, FL. El calendario de partidos completo, junto con las ciudades anfitrionas y los estadios, se confirmarán tras la conclusión del sorteo oficial.



PROCEDIMIENTO DEL SORTEO



Las 12 selecciones participantes en la fase de Grupos serán distribuidas en cuatro bombos de acuerdo con el ranking Sub-20 Concacaf. Los Bombos 1 y 2 incluirán a las seis selecciones preclasificadas directamente a la fase de Grupos, de la siguiente manera.



Bombo 1 (tres selecciones mejor clasificadas): Estados Unidos, México y Honduras.

Bombo 2 (tres selecciones con menor clasificación): Panamá, Cuba y Guatemala.



Los Bombos 3 y 4 incluirán a las seis selecciones que avanzaron a la Fase de Grupos a través de las Clasificatorias, de la siguiente manera:



Bombo 3 (tres selecciones mejor clasificadas): Canadá, Costa Rica y El Salvador.

Bombo 4 (tres selecciones con menor clasificación): Jamaica, Haití y Antigua y Barbuda.



Las tres selecciones mejor clasificadas serán preasignadas a las posiciones A1, B1 y C1 de los Grupos A, B y C, respectivamente.

Comenzando con el Bombo 1, las selecciones serán asignadas a los Grupos A, B y C de acuerdo con el orden en que sean sorteadas, con un máximo de una selección por bombo en cada grupo.

Este proceso se repetirá para cada bombo para definir las posiciones restantes de los grupos. En la edición anterior del Campeonato Sub-20 Concacaf, también celebrada en México en 2024, México se coronó campeón tras vencer a Estados Unidos 2-1 en la Final.