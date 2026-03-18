Honduras le quita joyita a Bélgica: ¿Quién es Víctor Vandenbroucke, el defensor del KAA Gent que fue convocado a la Sub 20?

La convocatoria de <b>Víctor Vandenbroucke</b> a la <b>Selección Sub‑20 de Honduras</b> ha sido recibida como una agradable sorpresa dentro del entorno catracho, al ver que un joven defensor formado en el <b>KAA Gent</b> de Bélgica decide apostar por la camiseta hondureña en un momento clave para el fútbol nacional. Su llamado no solo sirve para microciclos preparativos de cara al Premundial Sub‑20, sino que lo añaden a un proceso integral de selecciones que planean articular rumbo al Mundial del 2030, con el objetivo de consolidar una generación joven con experiencia en Europa desde edades tempranas.Estamos hablando de un joven defensor belga de 17 años, nacido el 27 de septiembre de 2008 en Estados Unidos, pero formado casi desde la infancia dentro del fútbol europeo. Su origen familiar es mixto: su padre es de Bélgica y su madre es hondureña, lo que le da triple elegibilidad internacional con Bélgica, Honduras y Estados Unidos. Esta combinación lo convierte en uno de los prospectos más llamativos del fútbol centroamericano en el viejo continente, con un perfil que despierta interés tanto en Europa como en la región catracha.Actualmente milita en <b>KAA Gent</b>, club histórico de la Liga belga, donde se desempeña principalmente como defensor central, aunque también puede actuar por la banda derecha de la zaga. En la estructura del club figura dentro de Jong Gent, el equipo de reserva que compite en la Challenger Pro League, y luce el número 76 en su camiseta. Es considerado un producto de la cantera local, uno de esos futbolistas que el club ha ido formando desde categorías inferiores para consumar su salto al profesionalismo.