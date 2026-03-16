Polémica: Rayo Vallecano le arrebató en el último minuto el triunfo a Kervin Arriaga y Levante

Desde el arranque del encuentro, el Rayo Vallecano intentó adueñarse de la pelota y tomar la iniciativa frente a su afición. El equipo madrileño presionó alto y buscó generar peligro por las bandas, tratando de abrir <b>espacios en la defensa levantinista. </b>Sin embargo, el Levante mostró un planteamiento ordenado, compacto en defensa y paciente para aprovechar los espacios al contragolpe.Con el paso de los minutos, el partido se volvió muy equilibrado. El Rayo generó algunas aproximaciones peligrosas, pero se encontró con una defensa visitante bien posicionada y un arquero atento para evitar la caída de su portería.<b>La jugada que definió el compromiso</b> llegó tras una acción bien construida por el Levante, que supo aprovechar una de sus oportunidades más claras para anotar. El tanto silenció momentáneamente el estadio de Vallecas y obligó al equipo local a adelantar líneas en busca de la reacción.En la recta final del encuentro, el <b>Rayo Vallecano intensificó</b> su presión y se volcó al ataque en busca del empate. Los locales generaron varias llegadas sobre el área rival, pero la defensa del Levante resistió con solidez, despejando cada intento y manteniendo la ventaja hasta el pitazo final. <b>Y Pathé Ciss al minuto 90+5 clavó el empate 1-1, pero en la acción del gol fue polémica, al controlar el balón con la mano.</b>Con este resultado, el Levante es penúltimo en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana" target="_blank">tabla de posiciones de LaLiga</a></b> con 23 puntos. La lucha la tienen con Elche (26), Alavés (28) y Mallorca (28).El próximo encuentro del Levante será contra Real Oviedo el próximo sábado 21 de marzo en el estadio Ciutat de Valencia. El rival de turno es último en LaLiga con 21 unidades.