Mathías Vazquez rompe su sequía y anotó su primer gol en Estados Unidos con el Cincinnati FC 2

El <b>FC Cincinnati 2</b> logró una goleada histórica al vencer 5-0 al<b> Toronto II </b>en la jornada 10 de la MLS Next Pro, jugado en el Scudamore Field del NKU Soccer Stadium. Este triunfo representa la segunda victoria de la temporada para el equipo naranja y azul, empatando su récord de mayor diferencia de goles.<b>Mathías Vazquez</b>, hijo del técnico argentino <b>Diego Vázquez,</b> rompió su sequía goleadora y marcó su primer gol en los Estados Unidos. Los goles llegaron por cuenta de un doblete de <b>Stefan Chirila</b>, <b>Dilan Hurtado</b>, <b>Michael Sullivan </b>y el delantero hondureño <b>Mathías Vázquez.</b>El atacante, que aún busca la titularidad, ingresó como suplente al minuto 68' en lugar de Chirila. Su aporte fue clave al minuto 86, cuando definió el 5-0 definitivo. En total, acumula 126 minutos jugados distribuidos en cuatro partidos esta campaña.Con este resultado, el <b>Cincinnati 2</b> suma 6 puntos en siete jornadas y se ubica en el puesto 13 de la Conferencia del Este. El equipo buscará escalar posiciones en el transcurso del torneo después de esta paliza obtenida.El próximo partido para el <b>Cincinnati 2</b> será este domingo 10 de mayo, cuando reciban al <b>Columbus Crew 2 </b>en el mismo Scudamore Field. Vázquez y sus compañeros buscarán mantener el impulso ante un rival directo.