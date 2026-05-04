Mathías Vazquez rompe su sequía y anotó su primer gol en Estados Unidos con el Cincinnati FC 2

El FC Cincinnati 2 logró una goleada histórica al vencer 5-0 al Toronto II en la jornada 10 de la MLS Next Pro, jugado en el Scudamore Field del NKU Soccer Stadium. Este triunfo representa la segunda victoria de la temporada para el equipo naranja y azul, empatando su récord de mayor diferencia de goles.

Mathías Vazquez, hijo del técnico argentino Diego Vázquez, rompió su sequía goleadora y marcó su primer gol en los Estados Unidos. Los goles llegaron por cuenta de un doblete de Stefan Chirila, Dilan Hurtado, Michael Sullivan y el delantero hondureño Mathías Vázquez.

El atacante, que aún busca la titularidad, ingresó como suplente al minuto 68' en lugar de Chirila. Su aporte fue clave al minuto 86, cuando definió el 5-0 definitivo. En total, acumula 126 minutos jugados distribuidos en cuatro partidos esta campaña.

Con este resultado, el Cincinnati 2 suma 6 puntos en siete jornadas y se ubica en el puesto 13 de la Conferencia del Este. El equipo buscará escalar posiciones en el transcurso del torneo después de esta paliza obtenida.

El próximo partido para el Cincinnati 2 será este domingo 10 de mayo, cuando reciban al Columbus Crew 2 en el mismo Scudamore Field. Vázquez y sus compañeros buscarán mantener el impulso ante un rival directo.