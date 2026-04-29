¿Vuelve al Olimpia? Carlos Pineda y la decisión que tomó de forma oficial tras un año sin liguilla en Costa Rica

El mediocampista hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/carlos-pineda-olimpia-fichaje-primera-division-sporting-costa-rica-HM26807374" target="_blank">Carlos Pineda</a> </b>atraviesa un momento particular en su carrera internacional. Instalado en el fútbol costarricense, el catracho ha vivido una etapa marcada por la irregularidad grupal, en la que los objetivos deportivos no han terminado de cumplirse.Desde su llegada al <b>Sporting San José </b>de la primera división de Costa Rica, el volante no ha logrado disputar una liguilla, una estadística que pesa tanto en lo personal recordando su paso ganador en Olimpia.