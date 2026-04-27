Mario Moncada revela el futuro y nuevo equipo de Dereck: El delantero hondureño deja Colombia

El delantero hondureño Dereck Moncada pondrá punto y finala su breve pasaje por Colombia, donde llegó al Internacional de Bogotá de la primera división tras culminar contrato con el Olimpia.

En las últimas horas salió la información de que el joven centroamericano de 18 años se iría fichado por el Lugano de la primera división de Suiza. Información que no había sido confirmada por su entorno.

No obstante, este lunes Mario Moncada, abuelo y representante del jugador, mostró la luz en redes sociales y confirmó prácticamente el fichaje del atacante de Talanga por el balompié suizo.