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Mario Moncada revela el futuro y nuevo equipo de Dereck: El delantero hondureño deja Colombia

El atacante hondureño emigrará al fútbol europeo para la siguiente temporada.

  • Mario Moncada revela el futuro y nuevo equipo de Dereck: El delantero hondureño deja Colombia
2026-04-27

El delantero hondureño Dereck Moncada pondrá punto y finala su breve pasaje por Colombia, donde llegó al Internacional de Bogotá de la primera división tras culminar contrato con el Olimpia.

En las últimas horas salió la información de que el joven centroamericano de 18 años se iría fichado por el Lugano de la primera división de Suiza. Información que no había sido confirmada por su entorno.

No obstante, este lunes Mario Moncada, abuelo y representante del jugador, mostró la luz en redes sociales y confirmó prácticamente el fichaje del atacante de Talanga por el balompié suizo.

Dereck Moncada rompe el silencio tras fichar por el Lugano de Suiza: “Dios me ha dado esto, el deseo de llegar a Europa”

Moncada únicamente compartió un posteo de una página de fans del Internacional de Bogotá donde describían la buena labor de Dereck Alessandro y deseándole suerte en su nueva aventura por el Lugano de Suiza.

El joven talento catracho culminará su torneo con el Inter de Bogotá y para la temporada 2026-2027 sudará su tercera camiseta tras debutar con Olimpia y después por pasar por el equipo bogotano. Lugano habrá pagado por el hondureño 3.5 millones de dólares por el traspaso del jugador.

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Redacción web
Redacción Diez

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