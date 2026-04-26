El defensor Marcelo Pereira anota en Costa Rica con el Cartaginés y peleará por el título ante otro hondureño

El defensor hondureño Marcelo Pereira fue protagonista en el fútbol de Costa Rica al marcar su primer gol en este 2026 con la camiseta del club Sport Cartaginés, en una actuación que contribuyó a una contundente goleada que impulsó a su equipo a las semifinales del torneo.

El zaguero catracho, exjugador del Motagua, se hizo presente en el marcador durante la abultada victoria 5-0 del CS Cartaginés sobre Guadalupe FC, en un partido donde el conjunto brumoso mostró superioridad de principio a fin y selló su clasificación a la siguiente ronda del campeonato.

La anotación de Pereira llegó al minuto 15 del primer tiempo, en una jugada a balón parado. Tras un tiro de esquina bien ejecutado, el balón fue peinado dentro del área y, luego de un rebote, el defensor hondureño apareció con determinación para conectar un derechazo poco ortodoxo, pero efectivo, que terminó enviando el esférico al fondo de la red.