Kervin Arriaga y Levante derriban al Sevilla para hacer arder más la lucha por la salvación en LaLiga de España

En el duelo efectuado en el estadio Ciutat de Valencia, el Levante no podía desperdiciar la oportunidad. La cuenta está regresiva luego de 32 jornadas disputadas.

Levante quiere la salvación y está por el buen camino. Hoy derrotaron por 2-0 al Sevilla en un duelo directo por la permanencia en la LaLiga de España y con la participación del hondureño Kervin Arriaga.

Fue Iván Romero, al minuto 38, que abrió el marcador en favor de los locales y aumentó más la batalla entre los dos equipos. Y el mismo jugador celebró el segundo al 90+4.

El volante de contención hondureño Kervin Arriaga fue suplente, pero vio acción desde el minuto 64 en lugar de Jon Ander Alosagasti.

Sevilla echó mano de la experiencia de Alexis Sánchez y no logró la paridad en el enfrentamiento. Los Granotas se llevaron los tres puntos de oro.

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Levante se mantiene en la penúltima posición con 32 puntos, y sigue de cerca al Alavés con 33. Mientras que Sevilla se quedó con 34. La permanencia en LaLiga está que arde y la tabla de posiciones lo dice todo.

Kervin Arriaga disputó su juego número 22, disputando 1,206 minutos de la presente temporada en la Liga Española donde tiene un gol y una asistencia.