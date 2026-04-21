Kervin Arriaga y Levante se juegan la vida ante Sevilla: Lo que necesitan para salvarse en LaLiga

El Levante se juega mucho más que tres puntos este jueves 23 de abril <b>cuando reciba al Sevilla</b>, en un duelo clave por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana" target="_blank">LaLiga de España</a></b> por la jornada 32. Con apenas siete jornadas por disputar, el conjunto granota encara una auténtica final en su lucha por evitar el descenso.El equipo valenciano llega a este compromiso obligado a sumar, consciente de que el margen de error es prácticamente nulo. Cada partido representa una oportunidad de oro para acercarse<b> a la zona de salvación</b>, en una recta final donde la presión y la necesidad marcarán el ritmo de cada encuentro.