Kervin Arriaga y el Levante logran empate de oro y se acercan a la salvación en la Liga de España

El <b>Levante</b> del hondureño <b>Kervin Arriaga </b>empata ante el<b> Espanyol </b>y se queda a dos puntos de la salvación. Partido serio de los granotas en Cornellà, aunque le faltó 'colmillo' para rascar el triunfo.En el tramo final, Etta Eyong desperdició dos buenas ocasiones para conseguir la victoria cuando el Espanyol estaba con diez por la expulsión de Pol Lozano en el 87. Más clara fue la de Carlos Álvarez, que sacó un 'latigazo' en la última jugada del partido que se estrelló en el larguero tras tocar lo justo Dmitrovic.