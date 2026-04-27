Kervin Arriaga y el Levante logran empate de oro y se acercan a la salvación en la Liga de España

En el tramo final, Etta Eyong desperdició dos buenas ocasiones para conseguir la victoria cuando el Espanyol estaba con diez por la expulsión de Pol Lozano en el 87. Más clara fue la de Carlos Álvarez, que sacó un 'latigazo' en la última jugada del partido que se estrelló en el larguero tras tocar lo justo Dmitrovic.

El Levante del hondureño Kervin Arriaga empata ante el Espanyol y se queda a dos puntos de la salvación. Partido serio de los granotas en Cornellà, aunque le faltó 'colmillo' para rascar el triunfo.

Los pericos también tuvieron sus opciones de ganar con un cabezazo de Roberto Fernández en el descuento. Al final, reparto de puntos que deja al Levante a dos puntos de salir de descenso.

Kervin Arriba empezó el partido desde el banco e ingresó a los 60 minutos, donde el Levante entró al partido ante una oportunidad de ‘oro’ para multiplicar sus opciones de permanencia y con un once con Víctor García y Cortés como novedades en las bandas. El Espanyol, agobiado por su mala racha y metido en problemas, fue el primero en llegar a portería rival con un tímido remate de Kike García. Más clara fue el contragolpe del Levante que finalizó Víctor García. Gran intervención de Dmitrovic para evitar el tanto visitante.

Los de Luís Castro se asentaron rápido en Cornellà, quitaron el balón al Espanyol y se empezaron a escuchar pitos en la grada perica. Sin embargo, el Espanyol logró rehacerse y recuperó el control del choque ante un Levante agazapado a la espera de un contragolpe.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El respeto predominaba en un duelo con poco protagonismo en las áreas. Ryan hizo un paradón de reflejos a disparo de Terrats y Ngonge se topó con el poste, pero ambas acciones estaban invalidadas por fuera de juego. Con más empuje que brillantez, el Espanyol probó a Ryan con dos movimientos de Kike García que no llegaron a buen puerto. Con el 0-0, se llegó al descanso.

Ya en el segundo tiempo, el Espanyol volvió a intimidar. Dmitrovic puso un balón preciso para Pere Milla, que controló con bisturí. Llegó forzado al remate y acabó en los guantes de Mathew Ryan. En ese dominio local también llegó Expósito con una volea que pasó cerca de la portería granota. El Levante no sufría, pero tampoco se estiraba con peligro en ataque. Lo consiguió en el 57 y lo acabó Pablo Martínez con una volea arriba.

En el tramo final, Olasagasti fue creciendo en el partido y acomodó al Levante en una zona donde el partido podía caer de cualquier lado. El Espanyol se quedó con diez a falta de tres minutos. Pol Lozano vio dos amarillas seguidas para frenar a Carlos Álvarez y dejó al Levante con una bonita oportunidad de apretar hasta el final.

Y la realidad es que tuvo la ocasión para ganar el partido y también para perderlo. Etta Eyong hizo una buena maniobra para quedarse solo ante Dmitrovic y se le hizo de noche en el mano a mano. Remató al ‘muñeco’ para desgracia del Levante. Pese a estar con 10, el Espanyol casi marca en el 91 con un centro con música de Dolan. Roberto se elevó más que nadie, pero su cabezazo no entró por centímetros. Etta tuvo otra ocasión, pero Dmitrovic le acotó el espacio para evitar el tanto. El Levante no se llevó el premio 'gordo' de milagro. 'Zapatazo' espectacular de Carlos Álvarez al larguero para cerrar un empate a domicilio.