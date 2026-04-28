¿Qué pasó con Mathías Vázquez? Así es el presente del delantero en su primera aventura como legionario

Mathías Vázquez , de 19 años, llegó para la presente temporada 2026 firmando en calidad de préstamo por un año. Y según varios reportes ha entrenado con el primer equipo.

El joven futbolista hondureño Mathías Vázquez atraviesa un inicio complicado en su nueva etapa con FC Cincinnati 2, filial del primer equipo de la MLS.

Desde su llegada procedente del Motagua, el atacante apenas ha tenido participación, acumulando únicamente tres partidos disputados.

En esos encuentros, Vázquez suma un total de 102 minutos sobre el terreno de juego, una cifra que refleja la falta de continuidad en el equipo. Y en otros tres duelos fue convocado, pero no jugó.

Hasta el momento, el catracho no ha logrado hacerse presente en el marcador, manteniéndose sin goles en esta etapa inicial dentro de la MLS Next Pro.

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La situación representa un desafío importante para el joven delantero, quien llegó al fútbol estadounidense con la expectativa de sumar minutos y potenciar su desarrollo profesional. Sin embargo, la competencia interna y la adaptación al ritmo de juego han limitado su protagonismo.

A pesar de este arranque discreto, el proceso apenas comienza para Vázquez. El tiempo y la constancia serán claves para que el hondureño pueda ganarse un lugar en el esquema de Cincinnati 2 y demostrar el potencial que lo llevó a dar el salto desde el fútbol hondureño al balompié internacional.

Cincinnati 2 es dirigido por el técnico hondureño Sammy Castellanos, se encuentran novenos con 12 puntos en 10 encuentros hasta los momentos.