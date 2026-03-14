Bryan Róchez le coquetea a la Selección de Honduras: vuelve al gol con el Leixoesde Portugal

<b>Bryan Róchez</b>, el delantero hondureño que milita en el <b>Leixões</b> de Portugal, sigue dando señales de vida y coqueteando con un llamado a la <b>Selección de Honduras</b>. En un una exchibición suya por la Liga Portugal 2, el catracho abrió el marcador y alcanzó los 7 goles en 23 partidos esta temporada, consolidándose como una de las figuras de su equipo.El exjugador de la Liga Nacional volvió a celebrar en el Estadio do Mar, donde el Leixões se presentaba contra el <b>Académico de Viseu</b>. Róchez, titular indiscutible, no tardó en hacer daño: al minuto 19, aprovechó un centro preciso para poner el pie y enviar la redonda al fondo de la red y poner el 0-1 a favor de los rojos.Sin embargo, la alegría duró poco para el <b>Leixões</b>. El <b>Académico de Viseu</b> reaccionó con furia, remontando el marcador con tres goles consecutivos. Primero igualaron al 44' y luego sentenciaron la victoria 3-1 con dos tantos más, dejando a los de Róchez con las manos vacías pese al gran arranque.