Bryan Róchez le coquetea a la Selección de Honduras: vuelve al gol con el Leixoesde Portugal

Bryan Róchez, el delantero hondureño que milita en el Leixões de Portugal, sigue dando señales de vida y coqueteando con un llamado a la Selección de Honduras. En un una exchibición suya por la Liga Portugal 2, el catracho abrió el marcador y alcanzó los 7 goles en 23 partidos esta temporada, consolidándose como una de las figuras de su equipo.

El exjugador de la Liga Nacional volvió a celebrar en el Estadio do Mar, donde el Leixões se presentaba contra el Académico de Viseu. Róchez, titular indiscutible, no tardó en hacer daño: al minuto 19, aprovechó un centro preciso para poner el pie y enviar la redonda al fondo de la red y poner el 0-1 a favor de los rojos.

Sin embargo, la alegría duró poco para el Leixões. El Académico de Viseu reaccionó con furia, remontando el marcador con tres goles consecutivos. Primero igualaron al 44' y luego sentenciaron la victoria 3-1 con dos tantos más, dejando a los de Róchez con las manos vacías pese al gran arranque.