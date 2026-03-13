Alberth Elis y las razones por las que no se quedó con el Minnesota United de la MLS: ¿Regresa Honduras?

<b>Alberth Elis</b>, la "Panterita" del fútbol hondureño, finalmente no jugará en el <b>Minnesota United </b>de la MLS. El anuncio llega como un balde de agua fría para los aficionados catrachos que esperaban ver al veloz delantero en la liga estadounidense jugando al lado de <b>James Rodríguez.</b>Esto se debe a las estrictas normas de la FIFA sobre inscripciones de jugadores. El Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece claramente: "Un futbolista puede estar inscrito en un máximo de tres clubes durante una temporada o año calendario, pero solo puede jugar partidos oficiales con dos de esos clubes".En el caso de Elis, ya acumuló minutos oficiales con <b>Olimpia</b> en Honduras y luego con el <b>Marítimo</b> de Portugal durante esta temporada. Cualquier intento de debutar con Minnesota lo habría inhabilitado, ya que superaría el límite de dos clubes con participación real.