Alberth Elis y las razones por las que no se quedó con el Minnesota United de la MLS: ¿Regresa Honduras?

Alberth Elis, la "Panterita" del fútbol hondureño, finalmente no jugará en el Minnesota United de la MLS. El anuncio llega como un balde de agua fría para los aficionados catrachos que esperaban ver al veloz delantero en la liga estadounidense jugando al lado de James Rodríguez.

Esto se debe a las estrictas normas de la FIFA sobre inscripciones de jugadores. El Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece claramente: "Un futbolista puede estar inscrito en un máximo de tres clubes durante una temporada o año calendario, pero solo puede jugar partidos oficiales con dos de esos clubes".

En el caso de Elis, ya acumuló minutos oficiales con Olimpia en Honduras y luego con el Marítimo de Portugal durante esta temporada. Cualquier intento de debutar con Minnesota lo habría inhabilitado, ya que superaría el límite de dos clubes con participación real.