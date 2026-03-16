Róchez brilla en Portugal, David Ruiz regresó y Alenis Vargas la pasó mal en Turquía: así les fue a los legionarios

Los futbolistas hondureños que militan en el extranjero tuvieron actividad este fin de semana en diferentes ligas del mundo, dejando goles, regresos importantes y también momentos complicados. El delantero catracho Bryan Róchez volvió a hacerse presente en el marcador con el Leixões en la Liga Portugal 2. El atacante abrió el marcador al minuto 19 tras aprovechar un centro preciso y enviar el balón al fondo de la red en el duelo ante el Académico de Viseu.

Con este tanto, Róchez llegó a 7 goles en 23 partidos en la presente temporada, consolidándose como uno de los jugadores más importantes de su equipo. Sin embargo, el Leixões no pudo sostener la ventaja y terminó perdiendo 3-1, luego de que el Académico de Viseu remontara con tres goles consecutivos. Otra de las buenas noticias para Honduras fue el regreso de David Ruiz, quien volvió a la acción con el Inter Miami en la MLS. El mediocampista fue titular en el empate 0-0 ante Charlotte y disputó 68 minutos, tras estar más de seis meses fuera por una lesión en los isquiotibiales. En ese mismo torneo, Brayan Acosta fue titular con Nashville en el triunfo 1-0 ante Columbus Crew y salió al minuto 62. Mientras tanto, Andy Najar ingresó al minuto 78 en lugar de Josh Bauer para colaborar en la victoria que se definió con un gol de Hany Mukhtar al 90+4.