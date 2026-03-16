Róchez brilla en Portugal, David Ruiz regresó y Alenis Vargas la pasó mal en Turquía: así les fue a los legionarios

Con este tanto, Róchez llegó a <b>7 goles en 23 partidos</b> en la presente temporada, consolidándose como uno de los jugadores más importantes de su equipo. Sin embargo, el <b>Leixões </b>no pudo sostener la ventaja y terminó perdiendo 3-1, luego de que el Académico de Viseu remontara con tres goles consecutivos.Otra de las buenas noticias para Honduras fue el regreso de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/david-ruiz-hondureno-regresa-partido-oficial-inter-miami-messi-mls-202-dias-despues-BI29740067" target="_blank">David Ruiz</a></b>, quien volvió a la acción con el <b>Inter Miami </b>en la MLS. El mediocampista fue titular en el empate 0-0 ante Charlotte y disputó 68 minutos, tras estar más de seis meses fuera por una lesión en los isquiotibiales.En ese mismo torneo, <b>Brayan Acosta</b> fue titular con <b>Nashville </b>en el triunfo 1-0 ante <b>Columbus Crew</b> y salió al minuto 62. Mientras tanto, <b>Andy Najar</b> ingresó al minuto 78 en lugar de Josh Bauer para colaborar en la victoria que se definió con un gol de Hany Mukhtar al 90+4.