David Ruiz pierde campo en Honduras, pero ve la luz en el Inter Miami: La cronología de los duros últimos meses del volante

David Ruiz ha vuelto a ver la luz al final del túnel. El mediocampista hondureño del Inter Miami pasó casi todo el 2025 lesionado, situación que lo privó de estar con la Selección de Honduras en la fallida eliminatoria con Reinaldo Rueda al frente, más que todo enlas fechas FIFA de octubre y noviembre.

El mediocampista se lesionó en marzo del 2025 contra el Cavalier FC de Jamaica por la Champions de la Concacaf, lo que le hizo perderse muchos partidos con la entidad emelesera, como también compromisos con la selección hondureña.

Regresó en julio, pero fue hasta agosto del 2025 que jugó nuevamente entrando de titular contra DC United y mostrando gran nivel. Por ello fue convocado por Honduras para las fechas FIFA de septiembre, donde ahí recayó nuevamente de los isquiotibiales.