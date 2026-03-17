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David Ruiz pierde campo en Honduras, pero ve la luz en el Inter Miami: La cronología de los duros últimos meses del volante

David Ruiz estuvo casi todo el 2025 lesionado de los isquiotibiales, padecimiento del que fue operado a finales del año.

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2026-03-17

David Ruiz ha vuelto a ver la luz al final del túnel. El mediocampista hondureño del Inter Miami pasó casi todo el 2025 lesionado, situación que lo privó de estar con la Selección de Honduras en la fallida eliminatoria con Reinaldo Rueda al frente, más que todo enlas fechas FIFA de octubre y noviembre.

El mediocampista se lesionó en marzo del 2025 contra el Cavalier FC de Jamaica por la Champions de la Concacaf, lo que le hizo perderse muchos partidos con la entidad emelesera, como también compromisos con la selección hondureña.

Regresó en julio, pero fue hasta agosto del 2025 que jugó nuevamente entrando de titular contra DC United y mostrando gran nivel. Por ello fue convocado por Honduras para las fechas FIFA de septiembre, donde ahí recayó nuevamente de los isquiotibiales.

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Inter Miami confirmó que el futbolista hondureño tras lesionarse bajo régimen de selección, tuvo que ser intervenido y ser operado del padecimiento que no le daba paz. En el tramo final del 2025 se recuperó y comenzó con su reacondicionamiento físico para recibir el 2026 completamente recuperado.

El 24 de enero volvió a las canchas en amistoso del Inter Miami contra Alianza Lima, también jugó contra Barcelona de Ecuador e Independiente del Valle, en todos los fogueos, pero no había tenido participación en duelo oficial hasta el pasado fin de semana saliendo como titular con el equipo de Messi y compañía.

Los isquiotibiales fueron los que no perdonaron a David Ruiz en todo el 2025.

Los isquiotibiales fueron los que no perdonaron a David Ruiz en todo el 2025.

El mediocampista fue titular en el empate 0-0 ante Charlotte FC y disputó 68 minutos, tras estar casi un año entre algodones por la lesión en los isquiotibiales de la cual fue operado y que el rulo espera estar totalmente recuperado para lo que se viene.

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En la primera convocatoria de José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras el jugador fue descartado, pero el cuerpo técnico entendiendo que viene saliendo de una lesión y que apenas sumó sus primeros minutos en la temporada en juegos oficiales. No será parte del amistoso contra Perú.

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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
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