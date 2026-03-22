¡Responde con gol al llamado de Honduras! Víctor Vandenbroucke anota por primera vez en Bélgica

La anotación llegó en un momento determinante del encuentro. Al minuto 74,<b> Vandenbroucke se proyectó al ataque </b>y, tras un centro preciso, conectó un certero cabezazo dentro del área para marcar el 2-2 definitivo. Un gol que no solo rescató un punto para su equipo, sino que también representa un paso importante en su desarrollo profesional.El partido tuvo un significado aún más especial para el catracho, ya que también fue su primera titularidad con el conjunto juvenil del Gent, una muestra clara de la confianza que comienza a ganar dentro del plantel. Su participación activa y determinante refuerza la idea de que su proceso en Europa va en ascenso, sumando minutos de calidad y protagonismo.