Legionarios

¡Responde con gol al llamado de Honduras! Víctor Vandenbroucke anota por primera vez en Bélgica

El futbolista de 17 años también tuvo su primera titularidad en la Sub-23 del KAA Gent.

2026-03-22

El joven seleccionado hondureño Víctor Vandenbroucke empieza a abrirse camino en el fútbol europeo con actuaciones que invitan al optimismo. Fue una semana especial, primer llamado con Honduras, titularidad y gol en KAA Gent Sub-23.

Este fin de semana, el mediocampista de 17 años firmó su primer gol como profesional en la segunda división de Bélgica, defendiendo los colores de la Sub-23 del KAA Gent en el empate 2-2 ante el Club NXT.

Nashville y Andy Najar propinan paliza y toman la cima: tabla de posiciones de la MLS 2026

La anotación llegó en un momento determinante del encuentro. Al minuto 74, Vandenbroucke se proyectó al ataque y, tras un centro preciso, conectó un certero cabezazo dentro del área para marcar el 2-2 definitivo. Un gol que no solo rescató un punto para su equipo, sino que también representa un paso importante en su desarrollo profesional.

El partido tuvo un significado aún más especial para el catracho, ya que también fue su primera titularidad con el conjunto juvenil del Gent, una muestra clara de la confianza que comienza a ganar dentro del plantel. Su participación activa y determinante refuerza la idea de que su proceso en Europa va en ascenso, sumando minutos de calidad y protagonismo.

Keyrol Figueroa enciende la ilusión catracha: tremendo guiño a Honduras en las últimas horas

Este presente positivo se combina con otra gran noticia en su carrera: su primera convocatoria a la Selección Sub-20 de Honduras. Vandenbroucke se integrará al microciclo de trabajo que se llevará a cabo del 23 al 31 de marzo en la Casa de la H, donde el cuerpo técnico observará a varios talentos jóvenes de cara al Premundial de la Concacaf entre junio y julio.

El mediocampista llega a la concentración en un momento ideal, con confianza tras su primer gol y con el respaldo de haber sido titular en su club. Su llamado no solo premia su esfuerzo en el extranjero, sino que también lo posiciona como una de las promesas emergentes que buscan ganarse un espacio en la nueva generación de la Bicolor.

Con apenas sus primeros pasos en el profesionalismo, Vandenbroucke ya empieza a dejar huella y a levantar la mano como una opción interesante para el futuro del fútbol hondureño.

Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Victor Vandenbroucke
Honduras
KAA Gent
