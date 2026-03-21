Nashville y Andy Najar propinan paliza y toman la cima: tabla de posiciones de la MLS 2026

Sin embargo, la gran figura de la tarde sería <b>Sam Surridge</b>. El delantero inglés firmó tres tantos (28' de penal, 55' y 67') para liderar la tabla de goleadores en el certamen con siete dianas.El costarricense <b>Warren Madrigal</b> sentenció la goleada a diez minutos del final (80') con un zurdazo dentro del área que fue imposible de contener para el arquero <b>Crépeau</b>. Con este resultado, el <b>Nashville </b>se mantiene invicto tras cinco fechas y dormirá como líder de la Conferencia Este con 13 puntos, luego de registrar cuatro triunfos y 1 empate.