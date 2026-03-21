Nashville y Andy Najar propinan paliza y toman la cima: tabla de posiciones de la MLS 2026

El Nashville de Andy Najar recibió este sábado al Orlando City por la quinta jornada de la temporada regular de la MLS 2026 y propinó una goleada(5-0) para subirse a lo más alto de la Conferencia Este.

El lateral hondureño fue titular y disputó los 90 minutos, sin mencionar que asistió en el primer tanto y vio la tarjeta amarilla en los últimos compases del encuentro por una infracción.

En cambio, Bryan Acosta también fue convocado, pero vio todo el encuentro desde el banquillo. El 'Tambito' no tuvo acción en el Geodis Park por decisión del entrenador B. J. Callaghan.

La fiesta empezó apenas a los 5 minutos de partido, cuando Najar entregó el balón a su compañero, el argentino Cristian Espinoza, y éste vio salido al arquero y lo sorprendió con un disparo desde la banda derecha para anotar un verdadero golazo.