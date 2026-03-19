Golpe duro: Luis Palma y Lech Poznan rozan el milagro, pero quedaron eliminados de Conference League

Para la segunda mitad, el guion mantuvo al equipo polaco como protagonista. El Lech siguió insistiendo, atacando con profundidad y buscando ese tercer tanto que le permitiera equilibrar el global. Sin embargo, el fútbol suele castigar los descuidos, y en un momento inesperado llegó el tanto que cambió el rumbo de la eliminatoria.Al minuto 68, <b>un autogol de Moutinho terminó </b>por darle vida al Shakhtar, que encontró el descuento en una jugada fortuita. Ese 2-1 obligaba al Lech a marcar dos goles más en el tramo final, una tarea que se volvió cuesta arriba ante un rival que supo cerrar espacios y manejar los tiempos.El contexto del <b>Shakhtar añade un matiz especial</b> a su clasificación. El club ucraniano continúa disputando sus partidos internacionales fuera de su país debido al conflicto con Rusia, lo que convierte cada presentación en una muestra de resiliencia deportiva.En los minutos finales, el Lech empujó con orgullo, pero sin la precisión necesaria para romper nuevamente la defensa rival. El pitazo final confirmó una victoria amarga para los polacos, que estuvieron muy cerca de lograr una remontada memorable, pero terminaron despidiéndose del torneo con la frente en alto.Con todo finalizado,<b> Luis Palma disputó en la Conference League el total de 10 juegos</b>, anotó dos goles y dio 4 asistencias de gol. Jugó un total de 730 minutos en la competencia. Ahora se centran en el campeonato polaco, donde hay un triple empate en la cima entre Zaglebie Lubin, Jagiellonia y Lech Poznan, todos con 41 puntos en 25 jornadas.