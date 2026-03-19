Golpe duro: Luis Palma y Lech Poznan rozan el milagro, pero quedaron eliminados de Conference League

El Lech Poznan firmó una victoria cargada de intensidad y esperanza, pero insuficiente para cambiar la historia de la serie. El conjunto polaco derrotó 2-1 al Shakhtar Donetsk en el Henryk Reyman Stadium de Cracovia, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Conference League, quedándose a un solo gol de forzar la prórroga tras un global de 4-3 favorable a los ucranianos. Con la desventaja de 3-1 sufrida en la ida, el Lech salió con determinación desde el pitazo inicial, consciente de que necesitaba un partido perfecto. La presión alta, el ritmo ofensivo y el empuje de su gente marcaron el desarrollo de los primeros minutos, donde rápidamente encontraron recompensa.

En este compromiso, el hondureño Luis Palma fue titular y participó activamente en el frente de ataque, aportando movilidad y desequilibrio durante su tiempo en cancha. Palma se mantuvo hasta el minuto 70, cuando fue sustituido en medio del esfuerzo colectivo por alcanzar la remontada. El delantero sueco Mikael Ishak se erigió como el gran protagonista de la noche. Al minuto 13, abrió el marcador con una definición que encendió la ilusión local. El gol metió de lleno al Lech en la eliminatoria, que desde ese momento se jugó con alta intensidad y con un Shakhtar que buscó responder, pero sin la misma claridad. Cuando el primer tiempo agonizaba, llegó un golpe clave. En el tiempo agregado (45+7), nuevamente Ishak apareció para firmar su doblete y colocar el 2-0, resultado que dejaba al Lech a solo un gol de igualar la serie y completar una remontada que parecía improbable tras lo ocurrido en la ida.