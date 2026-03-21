¡Kervin Arriaga sonríe! Levante aplasta al Oviedo y sueña con la salvación: así quedó la tabla por el no descenso

El<b> Levante UD</b> volvió a sonreír en un momento clave de la temporada tras imponerse 4-2 al <b>Real Oviedo</b>, en un duelo cargado de emoción. El triunfo llega luego de dos jornadas sin ganar y representa un respiro en su lucha por la permanencia.El conjunto granota mostró carácter desde el inicio, sabiendo que no podía dejar escapar más puntos en casa. Con intensidad y determinación, logró ponerse en ventaja rápidamente, generando ilusión entre sus aficionados.La gran figura del encuentro fue <b>Carlos Espí,</b> quien firmó un doblete para encaminar la victoria del<b> Levante</b>. Su capacidad ofensiva fue clave para romper la defensa rival y mantener con vida las aspiraciones del equipo.