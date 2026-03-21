¡Kervin Arriaga sonríe! Levante aplasta al Oviedo y sueña con la salvación: así quedó la tabla por el no descenso

El Levante UD volvió a sonreír en un momento clave de la temporada tras imponerse 4-2 al Real Oviedo, en un duelo cargado de emoción. El triunfo llega luego de dos jornadas sin ganar y representa un respiro en su lucha por la permanencia.

El conjunto granota mostró carácter desde el inicio, sabiendo que no podía dejar escapar más puntos en casa. Con intensidad y determinación, logró ponerse en ventaja rápidamente, generando ilusión entre sus aficionados.

La gran figura del encuentro fue Carlos Espí, quien firmó un doblete para encaminar la victoria del Levante. Su capacidad ofensiva fue clave para romper la defensa rival y mantener con vida las aspiraciones del equipo.