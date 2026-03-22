Gigante de Sudamérica pone la mirada en el joven atacante hondureño Dereck Moncada

El talento hondureño sigue despertando interés en el extranjero, y esta vez el nombre de<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/con-una-clase-brutal-dereck-moncada-da-su-primera-gran-asistencia-en-colombia-con-el-inter-de-bogota-LD29807419" target="_blank"> Dereck Moncada</a> </b>comienza a sonar con fuerza en el mercado sudamericano. El joven atacante, que milita en el <b>Internacional de Bogotá, </b>ha llamado la atención del <b>Barcelona SC,</b> uno de los clubes más importantes de <b>Ecuador.</b>Con apenas 18 años, <b>Moncada </b>se ha convertido en la gran figura de su equipo en Colombia. Su rendimiento lo respalda: ha participado directamente en seis goles en 12 partidos, siendo el jugador más determinante del <b>Internacional </b>y una pieza clave en el funcionamiento ofensivo.