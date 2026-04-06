Andy Najar revive los duelos ante México previo a enfrentar al América en Champions de Concacaf

La <b>Champions de Concacaf</b> retorna este martes con los cruces de los cuartos de final, donde se contará con la presencia de los hondureños <b>Andy Najar y Bryan Acosta</b> enfrentando al <b>América de México.</b>El experimentado lateral derecho hondureño fue parte de la conferencia de prensa del <b>Nashville </b>y se refirió al objetivo que se han trazado en el torneo.El Nashville de Najar y Acosta recibe en casa este martes a partir de las 6:00 de la tarde al América de México, rival que ya dejó en el camino al Olimpia de Honduras y los dos catrachos podrían sacar "venganza".