Andy Najar revive los duelos ante México previo a enfrentar al América en Champions de Concacaf

El Nashville de Najar y Acosta recibe en casa este martes a partir de las 6:00 de la tarde al América de México, rival que ya dejó en el camino al Olimpia de Honduras y los dos catrachos podrían sacar "venganza".

El experimentado lateral derecho hondureño fue parte de la conferencia de prensa del Nashville y se refirió al objetivo que se han trazado en el torneo.

La Champions de Concacaf retorna este martes con los cruces de los cuartos de final, donde se contará con la presencia de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta enfrentando al América de México.

"Creo que el equipo ha venido mejorando en muchos aspectos. Creo que poco a poco nos hemos ido ganando el respeto de los equipos de la MLS. Creo que ahora no ven a Nashville como un rival fácil de vencer. Sabemos que tenemos los jugadores, que tenemos un buen equipo, que podemos competir con cualquier otro equipo. Esperamos poder demostrarlo el día de mañana".

Al momento de ser consultado por los niveles entre la Liga MX en relación a la MLS, donde la miran de menos los aztecas.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Creo que todo el mundo tiene sus opiniones. Nosotros simplemente nos enfocamos en poder mejorar. Creo que el equipo ha venido mejorando desde el año pasado hasta este año. Nosotros simplemente nos dedicamos a poder mejorar en las cosas que fallamos. Sabemos que el día de mañana puede ser un partido difícil, pero igual nosotros no nos vamos a poner fácil a ningún equipo".}

Y añadió: "Sabemos que tenemos los jugadores con muchas cualidades para afrontar este tipo de partidos. Esperamos poder sacar el resultado que creo que al final del día somos 11 contra 11 en la cancha y ahí va a ganar el mejor equipo".

Andy Najar fue más allá y aseguró que intentarán dar lo mejor y complicarle el camino a los mexicanos. "Creo que tomar estos enfrentamientos de la mejor manera. Creo que uno como jugador se prepara para este tipo de partidos. Prepararse siempre es importante y hacerse la difícil a ellos. Eso para uno como jugador también es de hacerse la difícil a ellos, de no ponérsela fácil. Si uno va con la mentalidad de que va a enfrentar a un buen jugador y decir, bueno, ahora me toca enfrentar a un buen jugador, entonces va a ser un poco difícil".



Tanto en lo personal como en lo grupal, el torneo internacional los ha ilusionado. "Desde que regresamos a la primera temporada sabíamos que íbamos a competir en la Concacaf Champions, creo que desde ahí veníamos con la mentalidad de poder hacer un buen torneo, representar a la liga de la mejor manera y creo que lo venimos haciendo bien. Y creo que al final del día, como les digo, somos 11 contra 11 en la cancha y al final ellos pueden tener a sus buenos jugadores, como igual nosotros también los tenemos".

El catracho no entró en la polémica y aseguró: "Entonces al final del día creo que va a ser muy importante tomarlo de la mejor manera y no tenemos que demostrarle nada a nadie porque si estamos en donde estamos es porque lo hemos merecido, porque lo hemos ganado, lo hemos trabajado".

Andy está claro que la serie no siempre se define con el primer resultado, ya lo vivieron en el Inter de Miami de Leo Messi.



"Este año nos hemos preparado para afrontar los partidos en casa como de visita. Igual como el partido que se dio contra Inter Miami, aquí no sacamos el resultado, pero supimos mantener el cero, que al final el gol de visita cuenta. Entonces va a ser muy importante eso, mantener el cero que es lo primero y al final del día aprovechar todas las opciones que creamos de gol".

Y destacó que: "Creo que eso va a ser importante también. Pero al igual, trabajamos durante la semana para poder ponérsela difícil a los equipos, sea en casa o sea de visita. Así que esperamos, si nos toca ir a definir estos dos partidos allá, pues tratar de ir allá con la misma mentalidad de poder sacar el resultado. Y pues la idea, la mentalidad del grupo es poder llegar a la final".

También destacó que su sueño es: "Sería muy lindo poder ganar un trofeo nuevamente. Creo que uno como jugador también se prepara para poder conseguir cosas importantes en el club donde uno juega. Y creo que va a ser muy importante porque es muy difícil competir en esa competencia por los grandes equipos que hay".

Sobre el duelo con Brian Rodríguez, uno de los jugadores más desequilibrantes de el América. "Él tiene su momento, yo tengo mi momento. Él tiene sus cosas, yo tengo mis cosas. Así que el día de mañana ya veremos para dónde va mejor".

Najar recordó el historial que tiene enfrentado a México en las eliminatorias y esto le ha servido para aconsejar a sus compañeros previo a este compromiso.



"Tengo experiencia compitiendo contra la selección de México. Tratamos de ayudar, compartir al grupo, a los jugadores que no han tenido la oportunidad de poder enfrentar equipos de México o equipos de la CONCACAF. Así que los ayudamos para que ellos se puedan preparar de la mejor manera. Sabemos que también la afición (14:50) influye en ese tipo de partidos".