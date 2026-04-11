Jhow y la molestia por negativa de árbitros en revisar el FVS tras solicitud de Jeaustin Campos: "Como por un capricho no decidieron actuar"

Real España está dolido con la polémica que vivió el técnico <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jeaustin-campos-reacciona-al-castigo-de-4-partidos-y-el-motivo-de-su-renuncia-estamos-mas-expuestos-a-las-injusticias-CD30117588" target="_blank">Jeaustin Campos al solicitar una revisión</a></b> tras el último gol de CD Choloma, los árbitros no la aceptaron, y posteriormente les dio el triunfo. El entrenador renunció y la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/elias-burbara-pide-cabeza-comision-arbitraje-honduras-vamos-suponer-que-el-arbitraje-no-es-corrupto-ED30116615" target="_blank">directiva le ratificó la confianza</a></b> para seguir en el proyecto.<b>Jhow Benavídez</b>, capitán y el futbolista de mayor experiencia en Real España, es de muy pocas veces hablar con los medios de comunicación, pero la situación hizo que se expresara ante los micrófonos.