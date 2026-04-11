Jhow y la molestia por negativa de árbitros en revisar el FVS tras solicitud de Jeaustin Campos: "Como por un capricho no decidieron actuar"

Jhow Benavídez , capitán y el futbolista de mayor experiencia en Real España, es de muy pocas veces hablar con los medios de comunicación, pero la situación hizo que se expresara ante los micrófonos.

Real España está dolido con la polémica que vivió el técnico Jeaustin Campos al solicitar una revisión tras el último gol de CD Choloma, los árbitros no la aceptaron, y posteriormente les dio el triunfo. El entrenador renunció y la directiva le ratificó la confianza para seguir en el proyecto.

"Esto no es una queja en vano, son situaciones que te perjudican, van más allá de los tres puntos. Real España como institución aspira a más, el primer lugar, Copa Centroamericana y más, esos son puntos que se nos escapan, evidentes, fuimos perjudicados,", sostuvo el volante en conferencia de prensa.

Y agregó: "Esa es la molestia por como el profe salió de esa manera. Es una ganador, pone exigencias y entendemos eso, en el plantel estamos unidos. Nuestro objetivo es claro, es el título".

El oriundo de El Porvenir, Atlántida, lamentó que le negaran al técnico la revisión del FVS en una jugada que consideraban una falta previa a la anotación y no un fuera de juego. Y que los árbitros son cerrados, no hay diálogo.

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"El tema es que muy pocos hablan (los árbitros) de la situación, si te acercas es muy poco lo que te van a decir, son cosas que deberían de mejorar, si se trae (FVS) es para el beneficio del fútbol y no retroceder", valoró el mediocampista de 30 años.

Para Jhow la continuidad del profesor Jeaustin Campos no estaba en duda a pesar de renunciar a la dirección técnica de la institución tras el encuentro en el estadio Rubén Deras.

"En realidad, sabemos como es él, nunca quiere perder y estamos expuestos a eso. Lo que molesta es la forma, pide una revisión y la ley dice que tiene que ser revisada y es como por un capricho no decidieron actuar. Presentía que iba a seguir", finalizó.