Supremo sorprende y reta a David Ruiz y le advierte: "Vamos a ver si los fanáticos de Messi te van a salvar"

El jugador del Inter de Miami ha comenzado a entrar al mundo del streamings y se ha logrado cruzar con Supremo, el famoso tiktoker de Honduras.

Las redes sociales continúan siendo un canal que sigue atrapando a los futbolistas y los hondureños no son la excepción. El último en hacerlo es David Ruiz.

En una reciente publicación, Supremo retó al futbolista y así compartió su momento con el jugador catracho. "¿Cómo está el amigo de Messi, todavía juegas en el Inter de Miami?", le comenzó a decir.

A lo que David Ruiz fue muy breve y se limitó que confirmar que aún seguía con el equipo de Miamia. "Sí, perro".

Luego, Supremo le consultó qué ¿Estás lesionado?. "No, ya regresé, sólo que no estaba cogiendo muchos minutos", indicó David.

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El momento se puso ameno y Supremo aprovechó para darle las gracias al jugador por ser parte del momento. "Gracias por motivarme, pero eso me levantó los ánimos".

Supremo no dejó pasar el momento para entrarle a uno de los temas que más ha sido consultado el futbolista desde la llegada de Messi al Inter de Miami. "Yo soy anti Messi, pero no hablaré mal de él", le dijo.

En ese instante, Supremo le enseñó una imagen de Messi sin pelo y esto sorprendió a Ruiz, quien le dijo. "Púchala vos y ese Messi".

Luego le consultó ¿Qué se siente jugar con Messi, cómo es esa vibra?

Un sueño hecho realidad, una bendición.

¿Antes que Messi llegara al Inter de Miami, vos eras fans de Messi o Cristiano?

De Messi, a mí siempre me ha gustado el Barca, mi familia apoyamos al Barca. Desde chiquito lo seguía, lo tenía en FIFA y ahora compartir el día a día con él, es un privilegio".

Después de conversar un poco, llegó el momento de entrar a la "batalla" en tiktok a lo que Supremo le dio a Ruiz: "Vamos a jugar el mejor de tres viejo, "dale, dale", indicó el jugador.

Supremo aprovechó para pedir el respaldo de sus seguidores y lanzó con todo contra David Ruiz y le mandó tremenda advertencia.

"Vamos mi gente, ganémosle al amigo de Messi, dele tac tac a la pantalla. Vamos a ver si los fanáticos de Messi te van a salvar".