Motagua derrota al Victoria y da el salto en la tabla de posiciones; los azules son los nuevos líderes del Clausura 2026

Motagua se impuso a domiclio con mucho drama 3-2 ante Victoria en un partido reprogramado de la jornada 15 del Clausura 2026, jugado en el estadio Ceibeño. Los azules sequedaron en los minutos finales y casi los alcanza el elenco ceibeño. El triunfo le sirve a los de Javier López para escalar al liderato con 32 puntos, superando los 31 del Real España. Desde el arranque el Motagua impuso condiciones. Al minuto 2, Rodrigo De Olivera abrió el marcador aprovechando un rebote en el área tras un remate propio. El uruguayo definió y silenció a la afición local, dando a los visitantes una ventaja temprana que complicó los planes de Hernán Medina.



VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL Victoria respondió con orden defensivo. Al 10', Esaú Flores salvó a los ceibeños con una atajada clave ante un remate tibio de De Olivera, asistido por un incisivo Romario Silva por la banda izquierda. El portero local se erigió en figura, frustrando las embestidas azules en los primeros compases.

Los jaibos intentaron igualar. Al 19', Allan Banegas controló en el área, giró sobre su eje y probó de media distancia, pero el balón se fue por un costado. Buscó colocación, aunque sin la fuerza necesaria para inquietar a Luis Ortiz. La presión ceibeña creció. Al 26', Yaudel Lahera soltó un bombazo desde fuera del área que Ortiz repelió con solidez. Victoria dominaba la posesión y generaba llegadas, aunque sin concretar el empate antes del descanso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Motagua amplió al 37'. Romario Silva, ahora por derecha, envió un centro preciso al corazón del área y Alejandro Reyes apareció para clavar un zurdazo potente. El segundo gol de los azules que ponía el 2-0 y parecía sentenciar, pero el complemento trajo cambios. Hernán Medina refresó su oncena al inicio del segundo tiempo con ajustes ofensivos. Al 50', Jorge 'Puchulín' Serrano dilapidó la más clara de Motagua: armó la jugada, cedió a Romario cuyo remate rebotó en Flores, pero el panameño voleó por encima en el mano a mano.

Victoria falló lo imperdonable al 54'. Un centro al segundo palo dejó solo a Lahera, quien de cabeza, frente al arco vacío, mandó el balón desviado. Era la oportunidad de recortar distancias, pero el cubano no acertó. El descuento llegó al 62'. Allan Banegas revivió a los suyos con un riflazo de media distancia que Ortiz pese a su atajada, ni la tocó, pero no evitó el 2-1. Victoria creció, dominó y al 79' Luis Hernández exigió al portero azul en tiro libre, aunque terminó en un tiro de esquina. Los lecheros olían el empate. En los descuentos, Motagua sentenció con inteligencia. Al 87', penal por falta a De Olivera, ratificado por VAR con mucha polémica; Droopy Gómez lo cambió por gol al 90+1', engañando a Flores para el 3-1. Al 90+3', Aarón Barrios erró el cuarto a puerta vacía. Pero al 90+6', Marcelo Santos marcó autogol al querer cortar un centro de Hernández, sellando el 3-2 final. Triunfo clave para los azules en La Ceiba.





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