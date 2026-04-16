Motagua derrota al Victoria y da el salto en la tabla de posiciones; los azules son los nuevos líderes del Clausura 2026

<b>Motagua </b>se impuso a domiclio con mucho drama 3-2 ante <b>Victoria</b> en un partido reprogramado de la jornada 15 del Clausura 2026, jugado en el estadio Ceibeño. Los azules sequedaron en los minutos finales y casi los alcanza el elenco ceibeño. El triunfo le sirve a los de <b>Javier López</b> para escalar al liderato con 32 puntos, superando los 31 del <b>Real España</b>.Desde el arranque el <b>Motagua</b> impuso condiciones. Al minuto 2, <b>Rodrigo De Olivera</b> abrió el marcador aprovechando un rebote en el área tras un remate propio. El uruguayo definió y silenció a la afición local, dando a los visitantes una ventaja temprana que complicó los planes de <b>Hernán Medina.<br /><br /><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL</a></b><b>Victoria</b> respondió con orden defensivo. Al 10', <b>Esaú Flores </b>salvó a los ceibeños con una atajada clave ante un remate tibio de De Olivera, asistido por un incisivo<b> Romario Silva </b>por la banda izquierda. El portero local se erigió en figura, frustrando las embestidas azules en los primeros compases.