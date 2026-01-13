¡Se marcha! Olimpia sorprende con otra baja y el DT Eduardo Espinel sigue moviendo la plantilla

El técnico uruguayo Eduardo Espinel continúa con la planificación de la plantilla para el primer semestre del 2026 luego de la obtención de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-liga-nacional-honduras-gran-final-titulo-40-KE28863696" target="_blank">la corona 40 del torneo Apertura.</a></b>Olimpia sorprendió este martes 13 de enero por la noche al anunciar la sexta baja luego de la finalización del<b> torneo Apertura </b>y la cuarta luego de la conquista del título.