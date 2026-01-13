¡Se marcha! Olimpia sorprende con otra baja y el DT Eduardo Espinel sigue moviendo la plantilla

Olimpia sorprendió este martes 13 de enero por la noche al anunciar la sexta baja luego de la finalización del torneo Apertura y la cuarta luego de la conquista del título.

El técnico uruguayo Eduardo Espinel continúa con la planificación de la plantilla para el primer semestre del 2026 luego de la obtención de la corona 40 del torneo Apertura.

El colombiano Andrés Salazar no sigue más con el Olimpia luego de su llegada hace seis meses procedente del Victoria, con quien realizó una gran temporada.

"Se ha llegado a un mutuo acuerdo con el guardameta Andrés Felipe Salazar para la rescisión del contrato que lo vinculaba a nuestra institución hasta el 31 de mayo de 2027", comunicó el León.

Y agregó: "Esta decisión fue tomada de manera consensuada entre ambas partes, en un marco de respeto y profesionalismo, priorizando los intereses deportivos y personales del jugador".

Andrés Salazar disputó solamente 5 partidos con el Olimpia en el torneo Apertura y recibió 11 goles en contra. En un encuentro no permitió que le anotaron en su arco. En Copa Centroamericana 2025 no vio acción.

Con esta salida, el Olimpia se queda con el arquero titular Edrick Menjívar. Además, del joven Rodbin Mejía. Tiene cedido en calidad de préstamo a Alex Naíd Güity con Lobos UPNFM.

Uno de los nombres que han sonado fuerte para llegar a la plantilla del Olimpia es el portero Onán Rodríguez quien finalizó contrato con Real España y no ha renovado. Pero Motagua también lo tiene en su radad.

En Olimpia, Kevin "Choloma" López y José García salieron antes de iniciar la liguilla, posteriormente se informó que Dereck Moncada fichó con Necaxa y se fue a préstamo al Internacional de Colombia.

Luego de ganar la copa el pasado 7 de enero en Tegucigalpa el Olimpia dio a conocer que el mediocampista uruguayo Marcos Montiel no renovó y se marchó del club.

Y el sábado 10 de enero Olimpia volvió a lanzar otro comunicado donde dio a conocer la baja de Edwin Solani, a quien se le venció su contrato.