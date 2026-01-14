¡Fichado! Olimpia presentó oficialmente a Onán Rodríguez como su primer refuerzo tras el título 40

El bicampeón Olimpia, presentó este miércoles 14 de enero a su primer refuerzo oficial luego de la obtención del título 40 en el torneo Apertura.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/oficial-olimpia-logro-fichaje-arqueros-futuro-honduras-onan-rodriguez-motagua-olancho-NB28923943" target="_blank">Onán Rodríguez</a></b>, portero de 23 años, es la alta de los Leones y lo amarra por tres años. Llega procedente del Real España luego de no renovar con los aurinegros.