¡Fichado! Olimpia presentó oficialmente a Onán Rodríguez como su primer refuerzo tras el título 40

Onán Rodríguez , portero de 23 años, es la alta de los Leones y lo amarra por tres años. Llega procedente del Real España luego de no renovar con los aurinegros.

El bicampeón Olimpia, presentó este miércoles 14 de enero a su primer refuerzo oficial luego de la obtención del título 40 en el torneo Apertura.

Una comitiva del Olimpia liderada por Carlos Will Mejía llegó hasta Puerto Cortés, lugar de origen y donde vive Onán, para realizar la firma oficial.

"El Club Olimpia Deportivo hace del conocimiento de su noble afición, la prensa deportiva y el público en general que se ha llegado a un acuerdo para la incorporación del guardameta hondureño Onán Isaac Rodríguez Melgar, quien se suma a nuestra institución como agente libre tras finalizar su vínculo con el Real CD España", comunicó el club merengue.

Y agregaron: "Rodríguez, de 23 años, debutó en la Liga Nacional con el conjunto aurinegro, equipo con el que también tuvo participación en la Copa Centroamericana de Concacaf, sumando valiosa experiencia a nivel nacional e internacional a una corta edad".

"El joven portero estampó su firma en un contrato que lo vincula con el Club Olimpia Deportivo hasta diciembre de 2028, reafirmando así la apuesta de la institución por su proyección, talento y desarrollo a largo plazo", destacó el club sobre el meta que tiene poco más de 20 juegos en primera.

Onán Rodríguez se trasladará este viernes 16 de enero a Tegucigalpa porque un día de después el bicampeón de Honduras iniciará oficialmente su pretemporada.

Olimpia encara dos competencias en el primer semestre del 2026 disputando el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y la Concacaf Champions League donde se mide en primera fase al América de México.