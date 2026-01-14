Mathías Vázquez viajó a unirse a su nuevo club: Tiempo de fichaje, primer equipo o filial y su delantero referente: "Espero mejorar muchísimo"

<b>ENTREVISTA CON MATHÍAS VÁZQUEZ</b><br /><br /><b>Primera experiencia como legionario.</b> "Me parece una oportunidad bonita, agradecido con Motagua y Cincinnati, a aprovechar".<br /><br /><b>El interés del club de la MLS. </b>"Siempre mostró interés y todo fue muy rápido, pasé de reservas a Motagua y a primera".<br /><br /><b>A menos de un año del debut. </b>"La edad solo es un número, las oportunidades las pude aprovechar y ahora a tener una experiencia más, espero mejorar muchísimo".<br /><br /><b>Filial o primer equipo. </b>"Al principio en la MLS Next Pro y espero ganarme un puesto para el primer equipo".<br /><br /><b>Una competencia importante para tu formación. </b>"Me parece un buen propósito, a pesar de ser una filial me ayudará muchísimo para desarrollarme".<br /><br /><b>El acercamiento fue en la Liga de Campeones. </b>"Yo me acuerdo en ese partido que entré de cambio, no me lo hubiese creído este momento y espero no sea el último. Mi padre dirigía, me metió".<br /><br /><b>Las palabras de tu padre. </b>"Que aproveche la oportunidad, que le saque todo el jugo en este año que estaré de préstamo".<br /><br /><b>De recogebalones a legionario. </b>"(Risas) Eso me ha ayudado mucho de estar en contacto con el fútbol de primero, que a mi edad tenga estas experiencias".<br /><br /><b>Siendo hijo de Diego muchas críticas al ponerte a jugar. </b>"Eso siempre va a estar, desde que me propuse ser jugador y depende de mí, eso es lo que importa".<br /><br /><b>Listo para el proceso de Selección.</b> "Claro, paso a paso, primero debo debutar y ganármelo a pulso, para 2030 vamos a estar más maduro".<br /><br /><b>Referentes en la Selección.</b> "Siempre Rubilio, lo vi jugar en Copa Oro con mi papá, dio un pase de gol a Elis, le tengo mucho cariño".<br /><br /><b>Otros delanteros. </b>"Mira que siempre Rubilio ha sido el referente".<br /><br /><b>El tema de estudio en la Universidad. </b>"Me gradué de secundario en junio, fue difícil estar así en la Inter, que me dio la oportunidad. A la Universidad estoy pensando si estudio o no".<br /><br /><b>Rechazaste estudiar en Estados Unidos por ser futbolista. </b>"Jugar en la U en USA no está mal, pero yo quiero ser profesional y vivir de esto lo más que pueda".<br /><br /><b>Mathías dentro de un año. </b>"Espero dar lo mejor de mí, si Cincinnati me quiere comprar y Motagua me quiere vender, que sea lo mejor".