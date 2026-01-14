Liga Nacional

Real España lo despacha tras solo seis meses: el histórico club de Centroamérico que confirmó el fichaje de Gustavo Moura

Gustavo Moura se marcha del fútbol hondureño y ficha con un club histórico de Centroamérica

     Johan Raudales
2026-01-14

El delantero brasileño Gustavo Moura Souza ha puesto fin a su etapa con el Real Club Deportivo España para firmar con el Alianza Fútbol Club de la Primera División de El Salvador.

El atacante con este movimiento cierra su paso por el fútbol hondureño y lo proyecta de nuevo en el balompié salvadoreño.

Moura llegó a Real España en junio de 2025, tras quedar libre del PSIS Semarang de Indonesia y con un recorrido previo por ligas de Portugal, Brasil y una buena campaña con el Luis Ángel Firpo en El Salvador.

Durante su temporada con la "Máquina”, Moura se consolidó en el equipo de Jeaustin Campos, quien ha tomado la decisión de no contar con él para el Clausura 2025-26.

El brasileño participó en 25 partidos oficiales entre liga y competencias internacionales, sumando 8 goles y aportando 1 asistencia en total con la camisa aurinegra.

En la liga hondureña marcó al menos 5 goles incluyendo goles clave en el torneo Apertura, mientras que los otros tres fueron ante el Herediano (2) y San Miguelito en Copa Centroamericana.

Tras concluir su vínculo con el club hondureño, Moura fue oficializado este lunes como nuevo refuerzo del Alianza Fútbol Club de El Salvador, donde firmó un contrato por dos años, en lo que representa un regreso al fútbol salvadoreño para el atacante.

Su fichaje fue presentado por el club durante un partido amistoso contra Platense de Honduras como parte de la pretemporada hacia el Clausura 2026, marcando el comienzo de una nueva etapa en su carrera con las “Albas”.


