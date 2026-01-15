Tilguath rompe el silencio tras salir del Olancho y revive la polémica con Jhon Jairo López: "No soy una persona de dos caras"

<b>¿Cómo vivieron el momento en que se hablaba de que el equipo se iba a retirar de la triangular?</b><br />Fue el partido contra Platense que hubo un tiro libre que al final no se ejecutó, entonces don Samuel (García) dijo que no íbamos a continuar. Yo le dije a él que no era lo correcto, que no se miraba bien, que termináramos el torneo.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/gustavo-moura-campos-contaba-real-espana-despacha-tras-solo-seis-meses-historico-club-que-confirmo-su-fichaje-HA28936357" target="_blank">Real España lo despacha tras solo seis meses: el histórico club de Centroamérico que confirmó el fichaje de Gustavo Moura</a></b><br /><br /><b>Ahora que Jhon Jairo López ha sido anunciado por el Olancho y usted podría ir al Victoria, ¿ha conversado con el colombiano?</b><br />No he tenido esa posibilidad y ni creo que la tenga. Yo soy una persona que no tengo dos caras, yo solo tengo una cara, entonces es muy difícil eso.<b>Tras haber disputado la triangular el año pasado, ¿le ve futuro a este formato?</b><br />Hay cosas que mejorarle al formato. El formato no es malo porque si sos primero o segundo, cuando empezás la liguilla tenés un punto más que los demás, entonces no creo que sea un mal formato.<b>¿Cree que se puede mejorar?</b><br />Tal vez la forma de elaborar los partidos tiene que ser diferente o quitarle ese punto invisible que tienen el primer y segundo lugar.<b>¿Cómo considera que se encuentra el fútbol hondureño actualmente?</b>Yo siempre he dicho que el fútbol es un hobby para la familia García, para los Atala, para los Yibrín, para los del Olimpia y hablo también de los directivos de los equipos pequeños. Es complicado porque es un hobby caro y un hobby al final pues a veces tenés que bolsearte para pagar planillas.