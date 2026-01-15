¡Luz verde en el CD Victoria! La "Jaiba" solventa parte de su deuda y confirma su participación en el Clausura

La junta directiva del Victoria logró dar un paso importante en la estabilidad del club tras solventar dos meses de salario a sus jugadores, una situación que mantenía en incertidumbre al plantel de cara al torneo Clausura de la Liga Nacional. La información fue conocida por DIEZ, que confirmó el esfuerzo económico realizado por la dirigencia ceibeña. La presidencia del conjunto jaibo, encabezada por Javier Cruz, tomó la decisión de liquidar una parte significativa de la deuda que arrastraba la institución. Esta medida permitió calmar el ambiente interno y garantizar condiciones mínimas para que el equipo continúe compitiendo con normalidad en el campeonato.

Incluso, Victoria sostuvo conversaciones con representantes de la Liga Nacional para remitir toda la documentación correspondiente. El objetivo fue asegurar la inscripción del club en el torneo Clausura y evitar cualquier inconveniente administrativo que pusiera en riesgo su participación. No obstante, desde el entorno del club se reconoce que Victoria iniciará el próximo torneo aún con algunas obligaciones pendientes. Estas deudas corresponden a ciertos futbolistas y miembros del cuerpo técnico liderado por Jhon Jairo López, aunque existe un acuerdo formal para saldarlas totalmente de manera progresiva dentro de los próximos diez días. Como noticia alentadora, se informó que el club contará con nuevos inversores provenientes de Estados Unidos. Este respaldo económico permitiría al equipo afrontar con mayor solvencia el arranque del Clausura y estabilizar sus finanzas a corto plazo.