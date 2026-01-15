¡Luz verde en el CD Victoria! La "Jaiba" solventa parte de su deuda y confirma su participación en el Clausura

Asimismo, el CD Victoria también tiene luz verde para inscribir a su nuevo cuerpo técnico que coloca virtualmente a Reynaldo Tilguath como el nuevo mandamás del banquillo blanquiazul. La jaiba brava y su permanencia en primera división estaban en la cuerda floja después de que la directiva se comprometiera a pagar los cinco millones de lempiras que adeudan al cuerpo técnico y jugadores para poder seguir en la disputa de la máxima competición del balompié catracho.El torneo Clausura 2026 comenzará el próximo viernes 23 de enero con el duelo entre Real España y Olancho FC. Por su parte, la Jaiba Brava, que ocupa la décima posición de la tabla acumulada con 14 puntos, debutará en la temporada como visitante frente al Platense de Puerto Cortés.