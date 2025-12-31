¡Bombazo! Gigante de Centroamérica anuncia fichaje del técnico Fantasma Figueroa para 2026

Figueroa llega a Guatemala tras su reciente paso por la Selección Nacional de Nicaragua , a la que dirigió durante los últimos tres años. En ese periodo estuvo al frente de 41 partidos, un ciclo con resultados irregulares, pero que le permitió consolidar experiencia a nivel de selecciones. Sin embargo, la federación nicaragüense optó por no renovar su contrato, el cual expiró a finales de este 2025, dejando al estratega libre para asumir un nuevo desafío.

El Comunicaciones de Guatemala anunció de manera oficial la llegada del chileno Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa como su nuevo director técnico por todo el 2026, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la institución alba de cara a los retos inmediatos del fútbol chapín.

Cabe reseñar que el técnico sudamericano no es ajeno a la historia de Comunicaciones, ya que tuvo un breve paso por el club en 2001, cuando dirigió nueve partidos, siendo esa su primera experiencia como entrenador tras colgar los botines en el año 2000, luego de retirarse como jugador defendiendo los colores de la Universidad Católica de Chile. Aquella etapa, aunque corta, le permitió conocer de cerca la exigencia y la presión que rodean a uno de los clubes más grandes del país.

A lo largo de su carrera como entrenador, Marco Antonio Figueroa ha dirigido a múltiples equipos de renombre, entre ellos Monarcas Morelia y Celaya en México, así como O’Higgins, Cobreloa y la propia Universidad Católica en Chile.



El polémico "Fantasma" Figueroa asume a los Cremas con la misión de enderezar el rumbo de los albos, sacarlos de los últimos puestos de la tabla y devolverlos al protagonismo histórico que su afición exige, con la mira puesta en el torneo Clausura 2026.