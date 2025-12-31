¡Bombazo! Gigante de Centroamérica anuncia fichaje del técnico Fantasma Figueroa para 2026

El <b>Comunicaciones </b>de Guatemala anunció de manera oficial la llegada del chileno <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/prometio-hacerle-maldad-honduras-confirmo-despido-como-tecnico-eliminatoria-EI28319973" target="_blank">Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa</a> </b>como su nuevo director técnico por todo el 2026, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la institución alba de cara a los retos inmediatos del fútbol chapín.Figueroa llega a Guatemala tras su reciente paso por la <b>Selección Nacional de Nicaragua</b>, a la que dirigió durante los últimos tres años. En ese periodo estuvo al frente de 41 partidos, un ciclo con resultados irregulares, pero que le permitió consolidar experiencia a nivel de selecciones. Sin embargo, la federación nicaragüense optó por no renovar su contrato, el cual expiró a finales de este 2025, dejando al estratega libre para asumir un nuevo desafío.