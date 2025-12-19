"Piojo" Herrera soltó fierrazo contra Costa Rica y ya tendría nuevo equipo

El fracaso tico le pasó factura al técnico mexicano Miguel "Piojo" Herrera y también al director de selecciones de origen azteca Ignacio Hierro.

Costa Rica fracasó junto a Hondura s en el mismo grupo de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026 viendo como Haití celebró su clasificación.

Esa última decisión de la directiva de la Federación Costarricense de Fútbol fue el motivo de detonación para el "Piojo" Herrera donde no dudó en soltar sus frases lapidarias.

"Me da pena que hoy tomen una decisión tonta y digo tonta porque el Comité ha venido tomando buenas decisiones. Pero esta es mala y tonta, porque Nacho Hierro organizó muy bien la estructura de la Federación Costarricense de Fútbol", sostuvo al programa Jorge Ramos y su Banda.

Y agregó: "Clasificó a la U-17 a un Mundial, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Dejó a la U-20 con un gran equipo para pelear por todo en el siguiente Mundial. Todo lo que estaba bajo su organización era muy bueno”.

Y además llenó de elogios al Alajuelense durante su estadía de 10 meses en suelos costarricense. “Creo que no hay formación en Costa Rica, hay dos equipos y uno es el que hace todo, el otro está empezando, pero realmente el único que forma jugadores al 100 por ciento, a lo que vi, porque las selecciones menores tenían de 23 jugadores, tenían 8, 9 de la Liga cada selección”, afirmó.

Sin quitar el dedo del renglón, el "Piojo" Herrera siguió: “Saprissa es un equipo extraordinario; desafortunadamente no tenían una cantera como la de la Liga, y es la fortaleza de dos equipos y también lo que hace Heredia formando jugadores, pero que abajo en su crecimiento está empezando a cosechar y, bueno, por supuesto que van a salir buenos jugadores de ahí”.

Desde hace tiempo, el Piojo ha dejado en claro que el equipo de sus amores es el Atlante, el cual regresará a la primera división mexicana para el segundo semestre del año. Ante esta situación, Herrera admitió que no rechazaría a los Potros de Hierro.

“Es al único al que no le diría que no, nunca. Ojalá y caiga. La verdad es lo que deseamos que regrese al Atlante, que regrese fuerte y que nos vuelva a dar alegrías”, comentó en entrevista para Claro Sports.