Costa Rica indignada con el recibimiento al Piojo Herrera en México y atiza contra lo medios: "Me juzgan como si fuese criminal"

Tras ser separado de su cargo en Costa Rica por el fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Miguel Herrera reapareció ante los medios mexicanos para dar su versión de lo ocurrido. El técnico llegó a México pocas horas después de su despido y, sin esquivar preguntas, habló del golpe emocional que significó la eliminación. Admitió sentirse todavía afectado por lo sucedido en San José y reconoció que cargar con la frustración de todo un país es algo que “no se supera de un día para otro”.

Mientras en Costa Rica se fue abucheado, el Piojo Herrera llegó a México y tuvo un recibimiento que indigna a Costa Rica por la forma en la que lo recepcionaron en el aeropuerto.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre su salida de Costa Rica?

“Regreso con dolor por la derrota. Con la responsabilidad de no haber conseguido el objetivo. Estoy triste, adolorido y enojado desde el día del partido”, declaró apenas pisó suelo mexicano. El Piojo también respondió a las críticas surgidas en Costa Rica. Señaló que siempre dio la cara y que, a su juicio, algunos sectores mediáticos fueron especialmente duros. “Te pone triste que los medios de allá tomen la postura de juzgarte como si fueras un criminal”, reclamó. En cuanto a su futuro, Herrera fue claro: piensa seguir en el banquillo. “El hambre de volver a las canchas no se me quita. Quiero regresar y hacer las cosas bien. Esto me deja un aprendizaje; dejar triste a un país me duele más a mí”. También defendió a los jugadores costarricenses, asegurando que no responsabiliza al plantel del mal rendimiento. Destacó que Costa Rica está en pleno proceso de renovación y que existe un grupo de futbolistas “muy interesantes” que podrían impulsar un resurgimiento en los próximos años.