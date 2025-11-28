Costa Rica indignada con el recibimiento al Piojo Herrera en México y atiza contra lo medios: "Me juzgan como si fuese criminal"

Tras ser separado de su cargo en Costa Rica por el fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/piojo-herrera-fuera-seleccion-costa-rica-fracaso-mundial-united-2026-CA28282514" target="_blank"><b>Miguel</b> <b>Herrera</a> </b>reapareció ante los medios mexicanos para dar su versión de lo ocurrido.El técnico llegó a México pocas horas después de su despido y, sin esquivar preguntas, habló del golpe emocional que significó la eliminación. Admitió sentirse todavía afectado por lo sucedido en San José y reconoció que cargar con la frustración de todo un país es algo que “no se supera de un día para otro”.