Internacionales

Costa Rica indignada con el recibimiento al Piojo Herrera en México y atiza contra lo medios: "Me juzgan como si fuese criminal"

Miguel Herrera rompe el silencio tras haber sido despedido en Costa Rica por no clasificar al Mundial 2026 y reveló su futuro

  • Costa Rica indignada con el recibimiento al Piojo Herrera en México y atiza contra lo medios: Me juzgan como si fuese criminal
2025-11-28

Tras ser separado de su cargo en Costa Rica por el fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Miguel Herrera reapareció ante los medios mexicanos para dar su versión de lo ocurrido.

El técnico llegó a México pocas horas después de su despido y, sin esquivar preguntas, habló del golpe emocional que significó la eliminación. Admitió sentirse todavía afectado por lo sucedido en San José y reconoció que cargar con la frustración de todo un país es algo que “no se supera de un día para otro”.

"Una gran chambonada": Faitelson no lo perdona; la prensa apunta al Piojo Herrera tras su fracaso con Costa Rica

Mientras en Costa Rica se fue abucheado, el Piojo Herrera llegó a México y tuvo un recibimiento que indigna a Costa Rica por la forma en la que lo recepcionaron en el aeropuerto.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre su salida de Costa Rica?

“Regreso con dolor por la derrota. Con la responsabilidad de no haber conseguido el objetivo. Estoy triste, adolorido y enojado desde el día del partido”, declaró apenas pisó suelo mexicano.

El Piojo también respondió a las críticas surgidas en Costa Rica. Señaló que siempre dio la cara y que, a su juicio, algunos sectores mediáticos fueron especialmente duros. “Te pone triste que los medios de allá tomen la postura de juzgarte como si fueras un criminal”, reclamó.

En cuanto a su futuro, Herrera fue claro: piensa seguir en el banquillo. “El hambre de volver a las canchas no se me quita. Quiero regresar y hacer las cosas bien. Esto me deja un aprendizaje; dejar triste a un país me duele más a mí”.

También defendió a los jugadores costarricenses, asegurando que no responsabiliza al plantel del mal rendimiento. Destacó que Costa Rica está en pleno proceso de renovación y que existe un grupo de futbolistas “muy interesantes” que podrían impulsar un resurgimiento en los próximos años.

El plan de Costa Rica para elegir a su director técnico rumbo el Mundial al 2030: ¿Quién es el favorito?

Por último, Herrera analizó el panorama de la Concacaf y explicó que la región ha cambiado drásticamente. Para él, el crecimiento de las selecciones caribeñas influyó en el difícil camino que enfrentó Costa Rica. “El Caribe ha crecido muchísimo. Con el cambio de reglamento FIFA en 2022, todo se volvió más complicado. Curazao, Haití, Trinidad y Tobago, Jamaica... se están llenando de europeos”, señaló.

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Piojo Herrera
|
Costa Rica
|
México
|