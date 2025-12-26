¡Sorpresa! Diego Vázquez es presentado como nuevo técnico de gigante de Centroamérica

El Real Estelí de Nicaragua anunció de manera oficial la contratación del profesor Diego Martín Vázquez como nuevo director técnico de su plantel mayor, marcando un fichaje de alto impacto en el fútbol centroamericano. El estratega argentino asume el reto de liderar al conjunto rojiblanco con el objetivo de sostener su protagonismo a nivel local y dar un salto de calidad en el plano internacional.

Vázquez llega a la institución nicaragüense respaldado por una amplia y exitosa trayectoria, especialmente al frente del Fútbol Club Motagua, equipo que dirigió en dos etapas (2013–2022 y 2023–2025). Con el conjunto azul profundo conquistó seis títulos de Liga Nacional de Honduras (2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2024) y una Supercopa de Honduras en 2017, consolidándose como uno de los técnicos más ganadores de la región.