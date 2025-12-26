¡Sorpresa! Diego Vázquez es presentado como nuevo técnico de gigante de Centroamérica

Además de sus logros a nivel local, Diego Vázquez tuvo destacadas participaciones en torneos internacionales, incluyendo la disputa de tres finales consecutivas de la Concacaf League con Motagua. Estos antecedentes refuerzan el perfil competitivo que Real Estelí busca para seguir siendo protagonista en competencias regionales.En el ámbito de selecciones, el entrenador también dirigió a la Selección Nacional de Honduras entre 2022 y 2023, periodo en el que logró la clasificación y participación en la Copa Oro 2023. Durante su gestión acumuló 12 partidos oficiales, con un balance de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas, destacándose además por la promoción de jóvenes talentos con proyección internacional.