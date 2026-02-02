OFICIAL: Convocatoria de la Sub-17 de Honduras que buscará el boleto al Mundial de Qatar 2026

Solamente el líder será el clasificado directo a la justa mundialista que FIFA tiene definido que será en Qatar, mismo que albergó la edición del 2025 y la tiene garantizada por cinco años más de forma consecutiva.La <b>convocatoria de Honduras consta de 21 jugadores</b>, solamente el mediocampista <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/mira-entrenar-messi-honduras-clasificara-mundial-qatar-admiro-deybi-flores-HL29110241" target="_blank">Leandro Padilla</a></b> es el único legionario y milita en el Inter Miami Sub-19.Hay cinco jugadores del Olimpia, tres de Génesis PN, tres de UPNFM, tres de Real España, dos de Motagua, uno de Marathón, uno de Platense, uno de Victoria y uno de AFFI Academia de la Liga de Ascenso de Honduras.En el calendario, <b>Honduras debuta el viernes 6</b> contra Surinam (7:00 pm), luego ante Guyana el domingo 8 (8:00 pm) y cierra el miércoles 11 de febrero ante Bermudas (7:00 pm).<br /><br /><b>CONVOCATORIA DE LA SUB-17 DE HONDURAS<br />Porteros</b><br />Raúl Villatoro - Génesis PN<br />Nelson Palomo - Génesis PN<br />Juan Quesada - UPNFM<br /><br /><b>Defensas</b><br />Nelson Castillo - Real España<br />Kevin Pérez - Génesis PN<br />Denzel Arzú - Olimpia<br />Jefferson Güity - Marathón<br />Fabián Ramos - Motagua<br />Charly Chávez - Victoria<br /><br /><b>Volantes</b><br />Leandro Padilla - Inter Miami Sub-19<br />Miguel Castillo - UPNFM<br />Eduardo Romero - Olimpia<br />Yeiron Arzú - Platense<br />Mike Arana - Real España<br />Jonathan Claros - Olimpia<br />Darwin Cruz - AFFI Academia<br />Heiner Reyes - Olimpia<br /><br /><b>Delanteros</b><br />Ángel Maradiaga - UPNFM<br />Milton Moya - Real España<br />Josué Ortega - Motagua<br />Jeremy Rodríguez - Olimpia