La Selección

OFICIAL: Convocatoria de la Sub-17 de Honduras que buscará el boleto al Mundial de Qatar 2026

La Bicolor jugará sus tres partidos en el estadio Morazán de San Pedro Sula contra Surinam, Guyana y Bermudas.

  • OFICIAL: Convocatoria de la Sub-17 de Honduras que buscará el boleto al Mundial de Qatar 2026

    Los muchachos de la Sub-17 de Honduras buscarán en el Premundial que tiene a San Pedro Sula una de las sedes. Foto Mauricio Ayala.
2026-02-02

La Selección de Honduras buscará su séptima clasificación a un Mundial Sub-17 y disputará el Premundial en San Pedro Sula, elegida una de las sedes por Concacaf.

Merling Paz es el entrenador elegido y con 11 meses de trabajo con estos muchachos que jugarán en el grupo H frente a Surinam, Guyana y Bermudas del 6 al 11 de febrero en el estadio Morazán.

¿Cuántos legionarios irán al Premundial? El DT de la Sub-17 está ilusionado con ir al Mundial de Qatar: "Este proceso tiene 11 meses"

Solamente el líder será el clasificado directo a la justa mundialista que FIFA tiene definido que será en Qatar, mismo que albergó la edición del 2025 y la tiene garantizada por cinco años más de forma consecutiva.

La convocatoria de Honduras consta de 21 jugadores, solamente el mediocampista Leandro Padilla es el único legionario y milita en el Inter Miami Sub-19.

Hay cinco jugadores del Olimpia, tres de Génesis PN, tres de UPNFM, tres de Real España, dos de Motagua, uno de Marathón, uno de Platense, uno de Victoria y uno de AFFI Academia de la Liga de Ascenso de Honduras.

En el calendario, Honduras debuta el viernes 6 contra Surinam (7:00 pm), luego ante Guyana el domingo 8 (8:00 pm) y cierra el miércoles 11 de febrero ante Bermudas (7:00 pm).

CONVOCATORIA DE LA SUB-17 DE HONDURAS
Porteros
Raúl Villatoro - Génesis PN
Nelson Palomo - Génesis PN
Juan Quesada - UPNFM

​​​​​​Defensas
Nelson Castillo - Real España
Kevin Pérez - Génesis PN
Denzel Arzú - Olimpia
Jefferson Güity - Marathón
Fabián Ramos - Motagua
Charly Chávez - Victoria

Volantes
Leandro Padilla - Inter Miami Sub-19
Miguel Castillo - UPNFM
Eduardo Romero - Olimpia
Yeiron Arzú - Platense
Mike Arana - Real España
Jonathan Claros - Olimpia
Darwin Cruz - AFFI Academia
Heiner Reyes - Olimpia

Delanteros
Ángel Maradiaga - UPNFM
Milton Moya - Real España
Josué Ortega - Motagua
Jeremy Rodríguez - Olimpia

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Mundial Qatar
|
Premundial Sub 17 CONCACAF
|
Sub-17 Honduras
|