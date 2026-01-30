Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, tiene fecha de llegada y poner manos a la obra

El proyecto de la Federación de Fútbol de Honduras donde la clasificación al Mundial 2030 es el objetivo primordial está en las manos del español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/oficial-francis-hernandez-nuevo-director-deportivo-seleccion-honduras-mundial-2030-NL28986759" target="_blank">Francis Hernández</a></b>, director deportivo elegido para la misión.Francis Hernández pondrá manos a la obra de inmediato en las selecciones de Honduras luego de su elección oficializada el pasado 20 de enero por parte de la FFH.