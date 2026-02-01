La Selección Femenil de Honduras Sub-17: Esto necesita para clasificar a la última ronda del Premundial

La <b>Selección Sub-17 <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-femenina-honduras-receta-goleada-historica-suena-boleto-mundial-CC29093133" target="_blank">Femenil de Honduras</a> </b>está a un paso de hacer historia y clasificar a la última ronda de las<b> Eliminatorias </b>rumbo al Mundial de Marruecos 2026. La H llega a la jornada decisiva con un panorama favorable tras una destacada actuación en el Premundial que se disputa en Aruba.El combinado catracho es líder del grupo D con nueve puntos, producto de una campaña sólida que lo tiene en lo más alto de su sector. Este lunes afrontará el duelo clave ante Jamaica, selección que marcha en la segunda posición con siete unidades y que aún mantiene opciones de quedarse con el primer lugar.