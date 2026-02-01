La Selección

La Selección Femenil de Honduras Sub-17: Esto necesita para clasificar a la última ronda del Premundial

La Selección de Honduras Sub-17 Femenil necesita un empate ante Jamaica para avanzar a la última ronda del Premundial

    La Selección de Honduras está a un paso de clasificar a la última ronda del Premundial.

    Mario O. Figueroa
2026-02-01

La Selección Sub-17 Femenil de Honduras está a un paso de hacer historia y clasificar a la última ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Marruecos 2026. La H llega a la jornada decisiva con un panorama favorable tras una destacada actuación en el Premundial que se disputa en Aruba.

El combinado catracho es líder del grupo D con nueve puntos, producto de una campaña sólida que lo tiene en lo más alto de su sector. Este lunes afrontará el duelo clave ante Jamaica, selección que marcha en la segunda posición con siete unidades y que aún mantiene opciones de quedarse con el primer lugar.

El partido entre Honduras y Jamaica está programado para las seis de la tarde y será determinante para definir al líder del grupo D. El encuentro se jugará en el marco del Premundial Sub-17 Femenil, donde varias selecciones de la región buscan su boleto a la fase final del proceso eliminatorio.

La H depende de sí misma para avanzar de manera directa, ya que con un empate o una victoria ante las caribeñas asegurará el primer lugar del grupo y, con ello, su clasificación a la última ronda del Premundial. Incluso una igualdad sería suficiente para cumplir el objetivo.

No obstante, si Honduras pierde, tendrá que esperar lo que suceda con los demás grupos en donde Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Bermudas, Haití, Guatemala, Costa Rica y Cuba buscarán esos ansiados boletos.

Este formato de competencia establece que a la ronda final avanzarán ocho selecciones en total: los primeros lugares de los grupos A, B, C, D, E y F, además de las dos mejores selecciones que finalicen en la segunda posición.

Con este panorama, la Selección Sub-17 Femenil de Honduras saldrá al terreno de juego con la ilusión intacta y la oportunidad de seguir escribiendo una página importante en el fútbol femenino nacional, quedando a un paso del sueño mundialista rumbo a Marruecos 2026.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
