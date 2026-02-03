Francis Hernández pone la fecha para el nombramiento del nuevo técnico de la Selección de Honduras

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/francis-hernandez-director-deportivo-seleccion-honduras-mundial-keyrol-figueroa-EI29126662" target="_blank">José Ernesto Mejía</a></b>, <b>Secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, FFH,</b> confirmó que a mediados de este mes de febrero estará nombrado el nuevo entrenador de la <b>Selección Nacional de Honduras.</b> Uno de los nombres más sonados es el del español, Jesús Casas, quien dirigió a la <b>Selección de Irak.</b><b>Mejía </b>fue contundente: "Tiene que ser pronto, ser nombrado el nuevo entrenador de la Selección Nacional, conocer a los jugadores, esperamos en este mes tener al técnico y disputar la última fecha FIFA de marzo. Si viene un entrenador, en la primera fecha FIFA será para conocer a jugadores, luego en la segunda fecha disputar el amistoso, estamos gestionando un partido. La idea es que él (nuevo técnico) esté conociendo a los jugadores", comentó Mejía