Costa Rica tendrá su Mundial: las selecciones que serán sus rivales tras el fracaso de United

La Federación tica se ha estado moviendo, no le renovó el contrato al técnico mexicano <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/piojo-herrera-solto-fierrazo-directivos-costa-rica-tendria-nuevo-equipo-eliminatoria-FE28680599" target="_blank">Miguel "Piojo" Herrera</a></b>, luego la destitución del director deportivo Ignacio Hierro.Y ahora se encuentran en la búsqueda de un técnico internacional y suena fuerte el argentino <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/costa-rica-tiene-tecnico-elegido-proceso-mundial-recibe-mensaje-concacaf-DN28525240" target="_blank">Fernando “Bocha” Batista</a></b>, de 55 años, quien estuvo con Venezuela, además de tener procesos con selecciones de su país de origen.También, con el fracaso a la selección de Costa Rica le toca su Mundial antes de la realización de la justa futbolística que organizarán<b> Estados Unidos, México y Canadá.</b>Costa Rica tiene a la carta la opción de medirse a tres selecciones que disputarán la justa en juegos amistosos antes del Mundial 2026, según los reportes de los medios ticos.<b>Sudáfrica, Australia</b> aparecen en el listado como potenciales rivales. Y además de <b>Colombia y la poderosa Inglaterra</b>, todos estos duelos serían en Estados Unidos. Sin duda fogueos de lujo.