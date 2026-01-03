Costa Rica tendrá su Mundial: las selecciones que serán sus rivales tras el fracaso de United

Costa Rica, junto a Honduras, vio como Haití les quitó la oportunidad de disputar la Copa del Mundo que tendrá por primera vez en su historia 48 selecciones.

La selección de Costa Rica es una de las selecciones de la Concacaf que sorprendió con su fracaso de estar presente en el Mundial United 2026 que será del 11 de junio al 19 de julio.

La Federación tica se ha estado moviendo, no le renovó el contrato al técnico mexicano Miguel "Piojo" Herrera, luego la destitución del director deportivo Ignacio Hierro.

Y ahora se encuentran en la búsqueda de un técnico internacional y suena fuerte el argentino Fernando “Bocha” Batista, de 55 años, quien estuvo con Venezuela, además de tener procesos con selecciones de su país de origen.

También, con el fracaso a la selección de Costa Rica le toca su Mundial antes de la realización de la justa futbolística que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Costa Rica tiene a la carta la opción de medirse a tres selecciones que disputarán la justa en juegos amistosos antes del Mundial 2026, según los reportes de los medios ticos.

Sudáfrica, Australia aparecen en el listado como potenciales rivales. Y además de Colombia y la poderosa Inglaterra, todos estos duelos serían en Estados Unidos. Sin duda fogueos de lujo.