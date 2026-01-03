¿Por qué la rechazó? La imponente selección europea que buscó a Costa Rica para un amistoso y los ticos le dijeron "no"

Los rusos mostraron interés por el representativo costarricense, pero la Federación adujo inconvenientes para viajar a esa nación europea, especialmente por posibles repercusiones políticas. Esto lo ratificaron al Diario La Nación dos allegados.

La Selección de Costa Rica es la imponente de Centroamérica y aunque no se clasificó al Mundia, sigue resultando atractiva para duelos amistosos con naciones de todo el mundo. El equipo patrio recibió una propuesta de Rusia , conjunto europeo que deseaba medirse ante los ticos durante la Fecha FIFA de marzo.

Hoy en día, Rusia permanece inmersa en una guerra tras su incursión en Ucrania, lo que llevó a la FIFA a expulsar en 2022 a las selecciones rusas de cualquier torneo oficial, así como de las justas bajo el paraguas de la UEFA de los clubes.

Por ende, el onceno ruso queda fuera de las clasificatorias al Mundial y de la Eurocopa, mientras que sus clubes no compiten en eventos como la Champions League y la Europa League, por mencionar algunos.

Si bien la FIFA no sanciona a los elencos que se midan con Rusia, los encuentros de esta selección no ostentan carácter oficial.

“Era una buena oferta, pero preferimos desestimarla de una vez porque no nos pareció conveniente por los otros aspectos”, afirmó una alta fuente del entorno federativo.

En este momento, la Selección de Costa Rica evalúa otras opciones de oponentes para la Fecha FIFA de marzo, que podrían representar el debut del combinado nacional bajo su flamante director técnico. El Comité Ejecutivo, encabezado por Osael Maroto, aspira a que para entonces la Tricolor ya tenga al mando al estratega que guíe al grupo en la ruta hacia el Mundial 2030.

De cara a junio, Costa Rica ya selló un pacto para chocar con Inglaterra y hay gran entusiasmo por un choque ante Colombia, ambos duelos como preparación antes de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Mediante estos compromisos de 2026, la Selección de Costa Rica busca armar el núcleo que enfrente el ciclo clasificatorio de 2030. Dicha plantilla contaría con figuras como Josimar Alcócer, Patrick Sequeira, Manfred Ugalde y Orlando Galo, por nombrar algunos.