¿Por qué la rechazó? La imponente selección europea que buscó a Costa Rica para un amistoso y los ticos le dijeron "no"

La <b>Selección de Costa Rica</b> es la imponente de Centroamérica y aunque no se clasificó al Mundia, sigue resultando atractiva para duelos amistosos con naciones de todo el mundo. El equipo patrio recibió una propuesta de <b>Rusia</b>, conjunto europeo que deseaba medirse ante los ticos durante la Fecha FIFA de marzo.Los rusos mostraron interés por el representativo costarricense, pero la Federación adujo inconvenientes para viajar a esa nación europea, especialmente por posibles repercusiones políticas. Esto lo ratificaron al Diario La Nación dos allegados.