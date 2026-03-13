¡Real Madrid confirma que lo pierde! Pep Guardiola festaja que no estará en la vuelta de Champions y el tiempo de baja

El defensa francés disputó sus primeros minutos con <b>Álvaro Arbeloa</b> al mando en Balaídos, ante la baja de Álvaro Carreras, y repitió en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al <b>Manchester City</b>, encuentro que tuvo que abandonar en el descanso tras sentir un pinchazo muscular."Le doy las gracias porque era un riesgo que jugase dos partidos seguidos después de tanto tiempo y ha demostrado su capacidad como futbolista y el nivel que tiene", aseguró Arbeloa tras el partido, esperando una nueva lesión muscular de su jugador que se ha confirmado con las pruebas médicas.