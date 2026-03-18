¡Goleada en Anfield! Liverpool aplastó al Galatasaray y se cita con el vigente campeón en los cuartos de final

El Liverpool cumplió con la remontada este miércoles en Anfield tras golear al Galatasaray turco (4-0) para avanzar a los cuartos de final de la Champions League y terminar la eliminatoria con un contundente 4-1 en el global. Luego de caer por la mínima en la ida, el conjunto inglés tenía solo un objetivo y lo consiguió ante sus 60 mil espectadores con los tantos de Szoboszlai, Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah.

El primer festejo de la noche vino por parte del húngaro Szoboszlai, tras conectar un tiro de esquina de Alexis McAllister en una jugada preparada que sorprendió a la defensa turca a los 25 minutos de partido. Cuando estaba por finalizar la primera parte, el equipo local pudo aumentar la ventaja desde el punto penal, pero Salah intentó picarla y el portero Cakir le desvió el remate con la pierna. Esto aún mantenía las esperanzas de un Galatasaray que solo inquietó una vez a Alisson.



Sin embargo, el Liverpool sentenciaria el encuentro en la segunda parte. Primero con el tanto de Ekitike al 51' y solo dos minutos más tarde Ryan Gravenberch firmó el tercero de la noche. La visita recibió dos golpes fuertes en el inicio del complemento que lo derribaron por completo, porque no tuvo reacción y su goleador Victor Osimhen tuvo que salir por molestias y su lugar fue tomado por un Leroy Sané que no logró cambiar la dinámica del equipo turco. A los 61 minutos, Salah se reivindicaría con un golazo tras una pared con Wirtz. El teutón se la devolvió en el balcón del área y el egipcio colocó su disparo al palo más lejano de Cakir para sentenciar la eliminatoria. Cabe mencionar que Salah llegó a los 50 goles en la Champions y se convirtió en el primer jugador africano de toda la historia en conseguirlo; superó los 30 del camerunés Samuel Eto'o y los 44 del costamarfileño Didier Drogba.