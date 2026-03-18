¡Goleada en Anfield! Liverpool aplastó al Galatasaray y se cita con el vigente campeón en los cuartos de final

El primer festejo de la noche vino por parte del húngaro <b>Szoboszlai</b>, tras conectar un tiro de esquina de <b>Alexis McAllister </b>en una jugada preparada que sorprendió a la defensa turca a los 25 minutos de partido.Cuando estaba por finalizar la primera parte, el equipo local pudo aumentar la ventaja desde el punto penal, pero <b>Salah </b>intentó picarla y el portero <b>Cakir </b>le desvió el remate con la pierna. Esto aún mantenía las esperanzas de un <b>Galatasaray </b>que solo inquietó una vez a <b>Alisson</b>.<br />