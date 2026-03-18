Atlético de Madrid despacha al Tottenham de la Champions League y lo espera el Barcelona

<b>Esto sirvió como aviso para los 'Spurs' </b>que no tardaron en despertar. Todo el peligro vino por la parte izquierda donde Nahuel Molina ocupo el carril en detrimento de Marc Pubill, que esperó su turno en el banquillo.Mathys Tel desesperó al lateral argentino, que era superado una y otra vez. El francés avisó hasta en tres ocasiones, pero en todas se topó con un Musso muy bien posicionado.El <b>Atlético de Madrid</b>, por su parte, centró todo su peligro en la banda derecha con Simeone y Marcos Llorente, aunque a este último le faltó frescura en el último pase.