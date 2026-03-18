Atlético de Madrid despacha al Tottenham de la Champions League y lo espera el Barcelona

Finalizado el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026 en Inglaterra donde el Tottenham recibió al Atlético de Madrid luego de la ida 5-2 a favor de los españoles. Los Colchoneros, con su gran ventaja, prácticamente llegaron al Tottenham Hotspur Stadium, a recoger el boleto para los cuartos de final. Y lo lograron a pesar de la derrota 3-2 (Global 8-4).

El argentino, que remplazó a un Jan Oblak que no viajó a Londres por problemas físicos, sostuvo a los suyos con una actuación estelar que evitó la debacle en un Tottenham Stadium, que a pesar de lo mucho que se jugaban los suyos, presentó una pobre imagen con muchos asientos vacíos.

Ya lo avisó Diego "Cholo" Simeone y Johnny Cardoso en la previa. Todos sabían que no iba a ser un partido fácil, aunque todo pudo ser diferente a los seis minutos de juego cuando Ademola Lookman envió el balón a la red tras un pase de Giuliano Simeone al segundo palo. El nigeriano remató libre de marca y despertó el júbilo entre los 2.800 hinchas visitantes que llenaron el estadio, aunque poco después el VAR rectificó el fuera de juego del delantero.

Esto sirvió como aviso para los 'Spurs' que no tardaron en despertar. Todo el peligro vino por la parte izquierda donde Nahuel Molina ocupo el carril en detrimento de Marc Pubill, que esperó su turno en el banquillo. Mathys Tel desesperó al lateral argentino, que era superado una y otra vez. El francés avisó hasta en tres ocasiones, pero en todas se topó con un Musso muy bien posicionado. El Atlético de Madrid, por su parte, centró todo su peligro en la banda derecha con Simeone y Marcos Llorente, aunque a este último le faltó frescura en el último pase.