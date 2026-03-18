¿Favoritos a ganar la Champions League? Flick revela qué les dijo a los jugadores en el medio tiempo: "Apretar más..."

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, señaló que en el descanso contra el Newcastle, al que el conjunto azulgrana goleó (7-2) para sellar el pase a los cuartos de final de la Champions League, dijo a sus jugadores que "tenían que controlar el partido". "En la primera parte perdimos muchos balones. En el descanso, he dicho a mis jugadores tenían que controlar más el partido y apretar más a los jugadores del Newcastle con más profundidad. Creo que ha funcionado", analizado en rueda de prensa el técnico alemán.

Y así, el Barça pudo pasar del 3-2 al que se llegó al descanso al 7-2 final, un resultado que, según el preparador azulgrana, se explica porque sus jugadores han seguido su plan. "Me ha gustado la confianza que han tenido en el segundo tiempo. Tenemos un equipo muy joven y es fantástico ver como siempre intentan mejorar", resaltó. En ese sentido, ha elogiado la fortaleza mental de los jóvenes futbolistas azulgranas: "Lo que veo aquí desde el primer día es esto, tenemos jugadores con una gran mentalidad, que les encanta competir. La Masia ha hecho un trabajo fantástico. Esta competitividad es lo más importante". Preguntado por si su equipo ha demostrado que es un claro favorito para conquistar la 'Champions', el técnico de Heidelberg se mostró cauto. "Tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Es lo que hicimos la temporada pasada y lo que estamos haciendo esta temporada", subrayó.