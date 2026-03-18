¿Favoritos a ganar la Champions League? Flick revela qué les dijo a los jugadores en el medio tiempo: "Apretar más..."

El entrenador del <b>Barcelona</b>, <b>Hansi Flick</b>, señaló que en el descanso contra el <b>Newcastle</b>, al que el conjunto azulgrana goleó (7-2) para sellar el pase a los cuartos de final de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/barcelona-newcastle-en-vivo-champions-league-partido-lamine-yamal-hansi-flick-ME29788163" target="_blank">Champions League</a></b>, dijo a sus jugadores que "tenían que controlar el partido"."En la primera parte perdimos muchos balones. En el descanso, he dicho a mis jugadores tenían que controlar más el partido y apretar más a los jugadores del Newcastle con más profundidad. Creo que ha funcionado", analizado en rueda de prensa el técnico alemán.