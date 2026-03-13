Arbeloa ratifica la noticia que todo Real Madrid estaba esperando de Mbappé con mensaje para Ancelotti y Zidane

El francés<b> Kylian Mbappé</b> seguirá siendo baja ante el Elche en LaLiga, quinto partido consecutivo del Real Madrid que se pierde por un esguince de rodilla, y que, según el técnico <b>Álvaro Arbeloa,</b> podría ser el último, tras mostrarse confiado de su presencia en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium."No es un momento complicado, Mbappé está cada día mejor. La evolución que está llevando es en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar y se hicieron todas las pruebas junto a un 'planing' con los servicios médicos y el departamento de preparación física, que está claro que depende mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a para Mánchester", manifestó en rueda de prensa.