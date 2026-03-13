Champions League

Arbeloa ratifica la noticia que todo Real Madrid estaba esperando de Mbappé con mensaje para Ancelotti y Zidane

Arbeloa confía en contar con Mbappé en Mánchester

    Álvaro Arbeloa estuvo en conferencia de prensa antes de enfrentar a Elche en la Liga Española.

     Kevyn Oseguera
2026-03-13

El francés Kylian Mbappé seguirá siendo baja ante el Elche en LaLiga, quinto partido consecutivo del Real Madrid que se pierde por un esguince de rodilla, y que, según el técnico Álvaro Arbeloa, podría ser el último, tras mostrarse confiado de su presencia en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium.

"No es un momento complicado, Mbappé está cada día mejor. La evolución que está llevando es en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar y se hicieron todas las pruebas junto a un 'planing' con los servicios médicos y el departamento de preparación física, que está claro que depende mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a para Mánchester", manifestó en rueda de prensa.

Mbappé, con dolencia en la rodilla izquierda desde inicios de diciembre, tan sólo ha podido participar en 9 de los 17 encuentros que ha disputado el Real Madrid en 2026. Desde que paró por completo, tras jugar con molestias, no ha podido participar ante Benfica y Manchester City en la Liga de Campeones junto a Getafe y Celta en LaLiga.

"Quiero que pueda viajar a Mánchester", insistió Arbeloa. "Vamos a ver cómo se encuentra mañana y el domingo, que tomaremos una decisión final. Ojalá esté ahí y ante el Atlético de Madrid. Lo que ocurra con Francia lo abordaremos en ese momento", expuso el técnico madridista sin valorar si su jugador deberá ir a una gira de la selección francesa en amistosos a finales de marzo por Estados Unidos.

"No nado en halagos"


Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró que no nada en el halago tras recibir elogios por su planteamiento ante Pep Guardiola para impulsar el triunfo del club blanco ante el Manchester City, y puso el foco en el duelo liguero ante el Elche, con el objetivo de que sus jugadores muestren la misma mentalidad.

"No nado en halagos, sé que el próximo tropiezo que tengamos, que ojalá no llegue nunca o sea dentro de mucho, se me volverá a mirar con dudas, se cuestionará el próximo cambio que haga. Es normal, no es por mí, es por estar en esta silla. La exigencia es muy grande", dijo en rueda de prensa.

Recordó Arbeloa a figuras como Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, a los que también hubo momentos de crítica pese a sus grandes éxitos. "Personas que han ganado varias Champions seguidas o se han ido siendo los más laureados del Real Madrid, han tenido muchas críticas y dudas en muchos momentos incomprensibles. Es lo que lleva este puesto, no me preocupa mucho. Sólo pienso en ganar al Elche y sacar al máximo de los futbolistas".

Centrado en el regreso de LaLiga y el duelo ante el Elche entre la eliminatoria europea frente al City, el técnico madridista resaltó la dificultad que conlleva mantener la misma concentración.

"Es muy complicado. Tienes que conseguir que la auto exigencia como equipo iguale la motivación del otro día. Tampoco se verá al mismo Elche que las últimas semanas porque viene al Bernabéu. Lo emocional es difícil de igualar en un partido más que en uno especial, por eso es tan difícil ser jugador del Real Madrid, tener carácter ganador sabiendo que siempre tienes que dar el máximo", valoró.

Por eso, con una plaga de bajas a la que se suma Ferland Mendy, Arbeloa pidió a su plantilla "un esfuerzo extra", sin mirar "excusas" que impidan "hacer un gran partido" para mantener el pulso por el título con el Barcelona. Advirtió además del peligro de infravalorar a un equipo como el Elche por su mala dinámica.

"La mentalidad es que nos estamos jugando LaLiga. Es un partido importantísimo en nuestro campo, queremos un ambiente parecido al del miércoles ante un equipo que juega mejor de los puntos que lleva. En la ida lo puso complicado y tenemos que hacer un esfuerzo extra después de la Champions", afirmó.

En un encuentro que sería propicio para las rotaciones, Arbeloa no tiene margen por las lesiones y con la sanción de Franco Mastantuono. Afirmó que sacará "el mejor equipo posible para ganar", sin pensar en el duelo europeo del martes ante el Manchester City en el Etihad. Y dejó caer que algún canterano más, tendrá la oportunidad.

"Sólo tengo jugadores que han levantado la mano dispuestos para volver a hacer un esfuerzo, comprometidos, sabiendo lo importante que es el partido de mañana. No tenemos otra cosa en mente que ganar a un gran equipo que viene de semana limpia, con mas energía en las piernas que nosotros, pero somos el Real Madrid, con jugadores especiales hechos de una pasta diferente y hay que demostrarlo", opinó.

"Los chicos tienen que seguir trabajando con muchísinma humildad. Están en momento de crecimiento, tienen que aprovechar las oportunidades. Hay mucho foco en ellos porque lo están haciendo muy bien pero no tienen que perder la humildad que les ha llevado hasta aquí. La gran versión de Thiago con nosotros hace que de momento aquí se quede y otros como Manuel Ángel y César aportan mucho cuando han salido. Mañana, igual, hay alguno más", adelantó.

Tras confirmar que Thiago Pitarch se queda de momento en el primer equipo tras sus buenas actuaciones ante Celta y Manchester City como titular, Arbeloa dedicó elogios a Manuel Ángel, sin dar importancia a su baja estatura.

"El tamaño que tiene es el de su corazón, que es enorme. He tenido mucha suerte en mi carrera de ser campeones de Europa y del mundo con gente que no pasaba del 1,70 y nadie se preocupaba si eran bajos. Manuel Ángel no va a tener problemas en ser un jugador de élite de Primera división por el físico porque es muy valiente. Vimos en Vigo como ganó ese duelo en el suelo. Es un jugador con desparpajo, ambidiestro, con mucha calidad técnica y movilidad. Es uno de mis ojitos derechos, en el que creo mucho", sentenció.

