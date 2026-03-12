Arbeloa respira y la pesadilla de Rodri estará en la vuelta contra el City para sellar el pase a cuartos de Champions League

El Real Madrid recupera fuerzas tras la goleada del martes al Manchester City (3-0) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en una sesión en la Ciudad Deportiva en la que se descartó lesión del francés Aurelien Tchouaméni, quien finalizó el partido con problemas en el tobillo derecho, y a la espera de delimitar el alcance de las molestias de su compatriota Ferland Mendy. Tras una victoria ante el Manchester City que sube el ánimo del Real Madrid, y refuerza la figura de Álvaro Arbeloa en el banquillo, el conjunto blanco llevó a cabo una sesión matutina en la que los titulares en ‘Champions’ llevaron a cabo ejercicios de recuperación.

Entre ellos, Tchouaméni se sometió a pruebas en el tobillo que descartaron lesión, por lo que, salvo contratiempo, estará disponible en el compromiso liguero ante el Elche de este sábado. No lo estará Mendy, quien disputó dos partidos seguidos como titular esta temporada y tuvo que ser sustituido al descanso. Sin pruebas aún, a las que se someterá este viernes, se aprecia una lesión en el isquiotibial derecho, a la espera de conocer el alcance y el tiempo de baja.

Por otro lado, Arbeloa pudo ver sobre el césped al brasileño Éder Militao, encarando la fase final de la recuperación de una rotura muscular en el bíceps femoral que sufrió en diciembre. Además, el francés Kylian Mbappé siguió su plan específico de recuperación con el objetivo de superar un esguince en la rodilla izquierda y estar disponible el próximo martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. Un objetivo que dependerá de las sensaciones del futbolista, sin querer correr ningún riesgo. Una duda sobre la mesa que se mantiene con Álvaro Carreras, quien sufrió una lesión en el gemelo de la pierna derecha.