Arbeloa respira y la pesadilla de Rodri estará en la vuelta contra el City para sellar el pase a cuartos de Champions League

Por otro lado, Arbeloa pudo ver sobre el césped al brasileño <b>Éder Militao</b>, encarando la fase final de la recuperación de una rotura muscular en el bíceps femoral que sufrió en diciembre.Además, el francés <b>Kylian Mbappé</b> siguió su plan específico de recuperación con el objetivo de superar un esguince en la rodilla izquierda y estar disponible el próximo martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. Un objetivo que dependerá de las sensaciones del futbolista, sin querer correr ningún riesgo.Una duda sobre la mesa que se mantiene con <b>Álvaro Carreras</b>, quien sufrió una lesión en el gemelo de la pierna derecha.