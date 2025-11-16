La 'maldición' a la que teme la España de Lamine Yamal para la Copa del Mundo 2026: "Brasil, la más perjudicada..."

La Selección de España llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como una de las grandes favoritas. No es casualidad: el combinado dirigido por Luis de la Fuente viene de disputar las últimas dos finales de la Liga de Naciones de la UEFA —una ganada ante Croacia y otra perdida frente a Portugal— y además es el vigente campeón de la Eurocopa. El rendimiento español en las Eliminatorias europeas también ha sido impecable. La Roja suma cinco victorias en cinco partidos, con 19 goles a favor y ninguno en contra, una contundencia que prácticamente los tiene en la próxima Copa del Mundo a falta del duelo final contra Turquía.

Cabe mencionar que estos números, además de la clasificación, les permite a los españoles desplazar a la Selección de Argentina y colocarse como líderes del Ranking Mundial de la FIFA. Sin embargo, estar en la cima no solo trae elogios: también genera inquietud. Y es que, aunque parezca increíble, ninguna selección que ha llegado como número uno del ranking a un Mundial terminó levantando la Copa desde que este sistema se implementó en 1992. La lista es larga y contundente. Le ocurrió a Alemania en Estados Unidos 1994, a Brasil en Francia 1998, a Francia en Corea-Japón 2002, y nuevamente a Brasil en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. España también sufrió la tendencia en Brasil 2014, Alemania repitió el tropiezo en Rusia 2018 y Francia fue la última víctima en Qatar 2022.