La 'maldición' a la que teme la España de Lamine Yamal para la Copa del Mundo 2026: "Brasil, la más perjudicada..."

Cabe mencionar que estos números, además de la clasificación, les permite a los españoles desplazar a la <b>Selección de Argentina </b>y colocarse como líderes del <b>Ranking Mundial de la FIFA</b>.Sin embargo, estar en la cima no solo trae elogios: también genera inquietud. Y es que, aunque parezca increíble, <b>ninguna selección que ha llegado como número uno del ranking a un Mundial terminó levantando la Copa</b> desde que este sistema se implementó en 1992.La lista es larga y contundente. Le ocurrió a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-sub-17-alemania-recibe-el-peor-golpe-al-ser-eliminada-por-una-seleccion-que-nadie-espero-NI28208555" target="_blank">Alemania</a> </b>en Estados Unidos 1994, a <b>Brasil </b>en Francia 1998, a <b>Francia </b>en Corea-Japón 2002, y nuevamente a <b>Brasil </b>en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. <b>España </b>también sufrió la tendencia en Brasil 2014, <b>Alemania </b>repitió el tropiezo en Rusia 2018 y <b>Francia </b>fue la última víctima en Qatar 2022.