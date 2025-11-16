Cristiano Ronaldo se clasifica al Mundial 2026: recetan paliza histórica y es la mayor goleada de la Eliminatoria de Europa

Portugal firmó este domingo su billete al Mundial 2026 con un festín de goles en casa, 9-1 ante Armenia, en un partido pasado por agua y sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la tarjeta roja que vio ante Irlanda, en el que se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín. El equipo local dominó la pelota durante todo el partido, a pesar de la insistencia de la defensa armenia, que presionó al rival y trató de contenerlo sin lograr su cometido. Sin embargo, la paliza es la goleada más abultada en la Eliminatoria de Europa rumbo a United 2026.

El primer tanto, en el minuto 7, fue del defensa del Villareal Renato Veiga, quien remachó un despeje del guardameta armenio después de un disparo de Bruno Fernandes. El gol, que fue revisado por un posible fuera de juego finalmente descartado, supuso el estreno como artillero de Veiga con la selección portuguesa. El cuadro local no tuvo mucha tregua, pues en la primera aproximación de Armenia, Spertsyan selló el gol del empate (m.18) tras un fallo de la defensa, que no llegó a tiempo de frenar la jugada dejando a Costa sin muchas opciones. La paridad en el marcador se rompió rápido. El conjunto local, luciendo su segunda equipación negra, golpeó con autoridad y firmó dos tantos casi consecutivos.

Un error de los armenios, que lanzaron la pelota hacia atrás para su guardameta, fue acierto para Portugal después de que el delantero del Paris Saint Germain, Gonçalo Ramos, interceptó la pelota y adelantó a su equipo en el marcador (2-1) en el minuto 28. Cuando se estaba reacomodando el equipo armenio, otra jugada muy rápida tras un robo a la defensa armenia acabó con el primer tanto de la jornada firmado por Neves (m.30), al que seguirían otros dos. Ya con un par de goles de ventaja el conjunto luso pareció respirar y empezó a demostrar en el campo su mejor fútbol. El centrocampista del PSG volvió a anotar, en el 41, el segundo del que acabaría siendo el segundo 'hat trick' de la jornada para los lusos.