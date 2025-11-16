Cristiano Ronaldo se clasifica al Mundial 2026: recetan paliza histórica y es la mayor goleada de la Eliminatoria de Europa

A pocos segundos de culminar la primera parte, el árbitro pitó penalti sobre Dias, lo que le valió al cuadro portugués el quinto, que no dejó escapar Bruno Fernandes (48+), quien también firmó este domingo un triplete.El jugador del Manchester United anotó, ya en la segunda parte, tras una asistencia de Gonçalo Ramos en el minuto 51 y volvió a transformar un penalti en el 72 después de que el árbitro sacara amarilla a Muradyan por derribar a Forbs dentro del área.Para cerrar el marcador, Conceição despidió el encuentro en el tiempo añadido con el noveno gol del festín que se dio en el césped Portugal. A pesar de la intensa lluvia, los aficionados portugueses mostraron su calor a los jugadores y dedicaron un momento, en el minuto 21, a recordar y homenajear al fallecido futbolista luso <b>Diogo Jota</b>.