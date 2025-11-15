Mundial 2026: el rival favorito de Honduras acaricia el boleto; deben perder 7-0 en la última fecha para quedar afuera

El martes próximo, Suiza visita Kosovo con el primer puesto en juego. Al conjunto helvético le sirve, incluso, una derrota hasta por cuatro goles, por la diferencia de tantos entre ambos. El que salga perdedor de ese duelo irá a la repesca.Suecia, colista, con un empate en cinco partidos y sin conocer la victoria, completó un nefasto tramo clasificatorio. Plagada de grandes jugadores de las principales ligas europeas, apurará sus opciones de clasificación en la repesca a la que accede desde la Liga de Naciones, donde logró el ascenso en la tercera categoría.Aún así, la victoria suiza no estuvo clara hasta el final. Tomó ventaja en el minuto 12 con un tanto del jugador del Stade Rennes Breel Embolo a pase desde la derecha de Dan Ndoye, pero a la media hora Suecia igualó por medio de Benjamin Nygren, que culminó una acción que nació de un centro de Anthony Elanga al que se interpuso Ricardo Rodriguez, que dejó el balón en los pies de su rival.